intanto matteo salvini difende musumeci e la sua ordinanza sospesa dal tar

Notte di sbarchi, quella appena trascorsa, a Lampedusa: 16 i barchini, con a bordo oltre 260 tunisini. Alcuni sono stati soccorsi dalle motovedette, altri sono arrivati sulla spiaggia della Guitgia e a Cala Madonna.

Un gruppetto di migranti, subito dopo l’approdo sulla terraferma, è stato bloccato lungo via Roma, il corso principale dell’isola.

Sui barchini c’erano da un minimo di 7 persone a un massimo di 25 persone. Fra gli sbarcati anche molti minorenni. Tutti i migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove ci sono poco meno di 700 persone.

Dalla struttura d’accoglienza dovrebbero essere trasferiti sulla nave quarantena Azzurra che è ancora in rada davanti a Lampedusa. Per un altro centinaio di extracomunitari ieri sera è arrivato l’esito negativo ai tamponi Covid 19.

“Spero che Musumeci tenga duro”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini parlando a Siena con i giornalisti in merito all’ordinanza del governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci per fermare gli sbarchi di immigrati, impugnata dal Governo e sospesa dal Tar.

“Massimo sostegno al governatore della Sicilia che vuole tutelare la salute e il benessere dei suoi concittadini”, ha detto Salvini spiegando che “il Governo chiude i locali, chiude le città e tiene aperti i porti a migliaia di clandestini, siamo arrivati a 18.000 sbarchi da inizio anno, addirittura in periodo di virus, ci sono già i primi poliziotti infetti e contagiati di ritorno da Lampedusa: è veramente un atteggiamento criminale”.

“Controllare, mascherare, inseguire, multare gli italiani che stanno dimostrando buonsenso è quello che sta facendo il Governo ma non puoi contemporaneamente lasciare sbarcare chiunque” ha aggiunto Matteo Salvini.

“Ieri sono entrati dei barchini in spiaggia mentre la gente era in spiaggia. Ma che immagine diamo del nostro Paese?”, ha anche fatto notare il leader della Lega.

Intanto il governatore Musumeci ha commentato così: “Quella adottata dal magistrato del Tar di Palermo è una decisione cautelare che non condividiamo e che è stata assunta senza neppure ascoltare la Regione, come può essere concesso a richiesta della parte e come noi abbiamo formalmente chiesto, non avendo potuto depositare le nostre difese.

Tuttavia, se in pochi giorni sono stati trasferiti oltre 800 migranti è la dimostrazione che serve denunciare il problema ad alta voce”.

(foto di repertorio)