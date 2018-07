L'aereo doveva decollare ieri alle 10.40

Dovevano decollare alle 10,40 di ieri mattina dall’aeroporto di Orio al Serio alla volta di Lampedusa, ma 190 passeggeri sono ancora a terra a causa di un guasto: il volo della compagnia spagnola Volotea è stato riprogrammato per la sesta volta alle 17 di oggi, con un ritardo di oltre 30 ore. Non sono mancati momenti di tensione allo scalo orobico, per i passeggeri infuriati.

Non solo: a causa del guasto la compagnia ha dovuto cambiare il velivolo e quello che dovrebbe essere usato ha 27 posti in meno, dunque altrettanti passeggeri resteranno a piedi. A tutti è stato anche proposto il rimborso del volo o, in alternativa, il volo per Fiumicino da dove poter essere trasportati a Lampedusa ma solo nella giornata di mercoledì.

La notte scorsa i 190 passeggeri l’hanno trascorsa in albergo a Linate a spese della compagnia.

Ieri il volo era stato riprogrammato prima alle 11,40, poi alle 15, alle 18,30 e alle 20. Alle 22 i passeggeri, esausti, sono stati trasferiti a Linate con degli autobus. Questa mattina sono stati avvertiti che il volo sarebbe decollato alle 16,30, poi il decollo è stato posticipato di nuovo, alle 17.

La tensione è salita già in mattinata, quando soltanto 55 dei passeggeri, quanti potevano starci su un singolo autobus, sono stati trasferiti dall’albergo di Linate a Orio. A metà strada sono stati informati che il bus li avrebbe riportati indietro, ma si è scatenata di fatto una rivolta e il pullman ha proseguito fino allo scalo bergamasco. Successivamente anche gli altri passeggeri sono stati trasferiti a Orio.