è accaduto in una struttura di accoglienza ad aragona

Paura ad Aragona, nell’Agrigentino

Giovane migrante tenta di lanciarsi dal balcone di una struttura di accoglienza

E’ stato salvato da un connazionale

Storie di disperazione di uno dei tanti giovani immigrati che lasciano il loro Paese per cercare fortuna in Europa.

Extracomunitario tenta di lanciarsi da un balcone di una struttura di accoglienza di Aragona, paese alle porte di Agrigento.

Un giovane immigrato ha tentato di lanciarsi dal balcone

E’ rimasto sospeso nel vuoto per diversi minuti aggrappandosi al braccio di un connazionale.

Paura, tensione tra i residenti del quartiere e non solo.

Un giovane immigrato – in preda alla disperazione – ha cercato di lanciarsi sotto gli occhi increduli degli altri ospiti del centro e dei passanti.

A salvarlo un connazionale, allertati i carabinieri

Ad evitare il peggio è stato un connazionale che aiutandosi con le mani e con un bastone gli ha salvato la vita.

I residenti del quartiere sotto choc hanno allertato i carabinieri. Ma quando erano arrivati sul posto il ragazzo si era calmato ed era riuscito a risalire.

Durante i mesi invernali sempre gli ospiti della struttura avevano contratto tutti il covid.

Simili episodi anche presso Villa Sikania a Siculiana

Scene simili si sono anche verifiche presso la struttura di accoglienza di Villa Sikania di Siculiana.

Nel mese di ottobre infatti un giovane extracomunitario avrebbe minacciato di lanciarsi nel vuoto dopo essere salito sul tetto del centro di accoglienza.

E nelle ore notturne, si era reso necessario l’intervento degli uomini delle Forze dell’Ordine in vigilanza presso la struttura.

Intervenuti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco. Solo dopo un po’ di tempo, il migrante era stato riportato alla calma e invitato a scendere. Fortunatamente nessuna grave conseguenza.

Il 31 maggio scorso, una ventina di migranti tutti minorenni non accompagnati, erano fuggiti da Villa Sikania.

La Polizia ne aveva subito rintracciati otto, ma sono durate ore le ricerche degli altri minori.

Si trattava di un gruppo di migranti in sorveglianza sanitaria anti-Covid nell’ex hotel adibito a centro di accoglienza.