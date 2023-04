Pasquetta di sbarchi a Lampedusa, soccorsi 1200 migranti dalla guardia costiera

Redazione di

10/04/2023

Nave Diciotti della Guardia costiera sta scortando e si trova al fianco di un peschereccio con 400 persone a bordo che nella notte si trovava nella zona SAR condivisa di Malta e Italia, partita Tobruk. Ci sono sul posto anche due mercatili che danno riparo all’imbarcazione visto che il mare è piuttosto agitato con onde alte circa 2 metri.

La notizia è stata confermata, in diretta su Rainews24, da Gianluca D’agostino Capo della centrale operativa della Guardia costiera, che monitora costantemente la situazione. Inoltre, D’Agostino ha anche reso noto che un’altra nave che si trova nello Ionio ha 800 persone a bordo e nave Peluso è intervenuta sul posto insieme a tre motovedette per prestare i primi soccorsi. Al mmento circa 150 persone sono state trasferite sulle imbarcazioni della Guardia Costiera per alleggerire il carico di migranti, mentre nave Peluso stra trainando l’imbarcazione.

Le uova di Pasqua ai più piccoli

Oltre cento uova di Pasqua sono state portate ieri, dal sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, all’hotspot di contrada Imbriacola. A donarli è stato un supermercato dell’isola e il primo cittadino, assieme ad altri componenti dell’amministrazione, avrebbe voluto consegnare personalmente le uova di Pasqua a tutti i piccoli migranti presenti nella struttura. Non è stato però possibile perché nella struttura sovraffollata erano in corso le procedure di identificazione dei nuovi sbarcati. I pacchi sono stati dunque lasciati davanti al cancello e alla distribuzione ai piccini che si trovano nella struttura hanno pensato gli operatori dell’ente gestore.

L’inchiesta della procura

La procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul naufragio in acque maltesi in seguito al quale sono stati recuperati due cadaveri e che, secondo quanto riferito dai superstiti, avrebbe provocato 18 dispersi. L’ennesima tragedia del mare è avvenuta nel cuore del Mediterraneo.

I 22 naufraghi sopravvissuti, fra i quali 9 donne, sono stati soccorsi dalla nave ‘Nadir’ della ong tedesca ‘Resqship’ che ha recuperato anche i cadaveri di due uomini.

Il procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per le ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I sopravvissuti, nelle prossime ore, saranno ascoltati dagli agenti della Squadra mobile. Secondo le prime ricostruzioni, la barca in ferro di 7 metri sulla quale viaggiavano i migranti era partita da Sfax, in Tunisia.