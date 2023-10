La denuncia degli ambientalisti di Mareamico

Il porticciolo turistico di San Leone, nell’Agrigentino, è al buio. Ed è un gravissimo rischio per le imbarcazioni in entrata e in uscita. Scatta addirittura un esposto a diversi enti competenti in materia con l’obiettivo di intervenire prima che ci scappi la tragedia.

La denuncia

A presentare la denuncia è l’associazione ambientalista di Mareamico. “Il transito nel porticciolo turistico di San Leone – affermano gli esponenti dell’associazione – è molto pericoloso per la completa assenza di illuminazione dei fanali all’entrata. Tutto ciò rende rischiosa la navigazione. Presentato un esposto alla capitaneria di porto di Porto Empedocle, al genio civile di Agrigento e al Comune di Agrigento”.



Nel 2021 l’aggiudicazione dei lavori

La cosa paradossale è che proprio questo porticciolo era stato oggetto di interventi recenti. Alla fine del 2021 c’era stata una nuova tappa per la sistemazione e riqualificazione del porticciolo di San Leone. Furono aggiudicati dal dipartimento regionale delle Infrastrutture i lavori di ristrutturazione dell’area. I lavori di riqualificazione furono assegnati per un importo di circa 856 mila euro all’impresa Comar srl di Agrigento con un ribasso del 13,168 per cento sulla base d’asta di poco più di 986 mila euro. Durata prevista dell’opera: 180 giorni.

Struttura portuale è stata costruita negli anni ’80

La struttura portuale, costruita negli anni ’80 e dedicata a Papa Leone II di origini siciliane, dista pochi chilometri dalla Valle dei templi e dalle bellezze storico-artistiche della città. Offre la possibilità di ormeggio a 250 imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. A seguito delle forti mareggiate del 2018 e del 2019, la banchina di ponente subì gravi danni. La furia del mare, infatti, rovinò la barriera frangiflutti, il muro paraonde, la pavimentazione, le ringhiere parapetto e parte del sistema d’illuminazione. Nonostante gli interventi di dragaggio effettuati dalla Regione negli anni scorsi, inoltre, si ripropose un considerevole insabbiamento di una parte del molo che rendeva impossibile la navigazione.

