La Procura ha disposto l'autopsia

Una neonata di due mesi sarebbe morta a causa di un rigurgito. E’ accaduto ieri pomeriggio a Siculiana, nell’Agrigentino. La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della salma che dovrà essere sottoposta ad autopsia.

Immediati soccorsi ma vani

Sono intervenuti, oltre ai medici, anche i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Agrigento. I sanitari non hanno potuto far nulla per soccorrere la piccina.

Anche a Palermo altra inchiesta

Anche la Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta sulla morte di un’altra neonata di 11 giorni all’ospedale dei Bambini. La decisione in seguito all’esposto presentato dai genitori della piccola, entrambi palermitani. Già effettuata l’autopsia in seguito a quanto disposto dal pubblico ministero Giulia Amodeo che ha aperto il fascicolo. Una gravidanza che sarebbe andata avanti senza particolari problemi. La piccola, nata con parto cesareo, stava bene ma dopo una settimana ha cominciato ad accusare pallore, mancanza di tono muscolare e difficoltà respiratorie. Ci fu un primo accesso al pronto soccorso dove però i medici non riscontrano patologie. La neonata fu quindi rimandata a casa ma 48 ore ci fu la nuova corsa dei genitori al nosocomio ma quella volta si consumò la tragedia.

Morte sospetta al Buccheri La Ferla

Ancora un altro recentissimo caso di morte sospetta di un neonato si è verificata a Palermo. Il piccolo in questo caso è morto alla trentottesima settimana di gravidanza della madre dopo un parto cesareo d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla lo scorso 5 novembre. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione Scalo che ha portato la Procura ad aprire un’inchiesta al momento senza indagati. Il pm che ha in mano il fascicolo, Ludovica D’Alessio, ha disposto l’autopsia e nominato un consulente tecnico per analizzare la cartella clinica. Dall’ospedale nessuna replica ufficiale. Ci sarebbero state delle improvvise complicazioni che portarono ad un cesareo d’urgenza e la conseguente morte di quello che sarebbe dovuto essere il primo figlio della giovane.

