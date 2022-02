L'interrogatorio di garanzia

Gaetano Rampello, l’assistente capo della polizia di Stato in servizio alla Questura di Catania, comparirà oggi, alle 12,30, per l’interrogatorio, dinanzi al gip del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo che dovrà decidere se convalidare o meno l’arresto, effettuato dai carabinieri, ed eventualmente quale misura cautelare applicare. Intanto sarà eseguita l’autopsia sul cadavere del figlio.

L’omicidio del figlio in piazza

Il 57enne, martedì mattina, in piazza Progresso a Raffadali, ha ucciso il figlio – sparandogli contro almeno 14 colpi di pistola – Vincenzo Gabriele di 24 anni. Subito dopo l’omicidio, il poliziotto ha chiamato i carabinieri dicendo dove si trovava e facendosi arrestare mentre era seduto su una panchina. Per il pm Chiara Bisso e il procuratore capo Luigi Patronaggio la fattispecie è quella dell’omicidio volontario e premeditato.

Disposta l’autopsia sul corpo del giovane

Fissata per venerdì pomeriggio l’autopsia sulla salma del ragazzo, l’esame verrà eseguito dal medico legale Alberto Alongi. Il poliziotto, che ha nominato come difensore l’avvocato Daniela Posante, potrà incaricare un proprio consulente di parte per partecipare all’autopsia.

“Sono pronto a raccontarvi tutto”

“Ho appena ucciso mio figlio, mi trovo in piazza Progresso a Raffadali, vi attendo”. Sono le parole di Gaetano Rampello, 57enne assistente capo della Polizia di Stato, dopo aver ucciso il figlio Vincenzo Gabriele, 24 anni, nel pieno centro di Raffadali. Dopo l’omicidio compiuto con la pistola d’ordinanza, l’uomo avrebbe chiamato il 112 per farsi venire a prendere in una fermata dell’autobus visto che in quel momento a Raffadali pioveva. Poi una decina di carabinieri del Nucleo Operativo lo hanno circondato e fermato. Lui non si è scomposto più di tanto. “Per favore, consegnate il mio distintivo e la mia pistola al Questore. So di aver commesso un atto di grande disvalore sociale. Sono pronto a raccontarvi tutto”. Così avrebbe detto all’arrivo dei militari Rampello che poi ha raccontato in caserma tutte le fasi dell’omicidio.