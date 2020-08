Resta paralizzato dopo un’immersione, giovane salvato a Lampedusa

14/08/2020

Un giovane viene salvato dopo che ha perso l’uso delle gambe in seguito a due immersioni. Due immersioni nel mare di Lampedusa (AG) che potevano risultare fatali ad un giovane tunisino salvato dagli operatori della camera iperbarica dell’Asp di Palermo. Il 24enne nordafricano, che aveva sviluppato una malattia da decompressione, è giunto con paraplegia, una paralisi degli arti inferiori, in piena notte al Poliambulatorio di Contrada Grecale, a Lampedusa. Qui l’uomo è stato immediatamente assistito dagli operatori presenti. Si tratta dei due medici, Sandro Tomasello e Carmela Di Giacinto, l’infermiere Nicola Grillo e due tecnici iperbarici, Fabio De Cenzo e Giovanni De Giorgi. “Abbiamo subito proceduto ad idratazione ed ossigenoterapia normobarica – hanno spiegato gli operatori dell’Asp di Palermo – il giovane, subito dopo, è stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica”. Al termine del trattamento, durato circa 6 ore, il paziente ha recuperato totalmente la funzione degli arti inferiori. Successivamente, fa sapere l’Asp, è stato trasferito, per ulteriori controlli, a Sciacca, dove è presente la sede del centro iperbarico più vicino, perché in tali pazienti si è obbligati a voli a bassa quota, tramite elisoccorso. “Ringrazio i medici, l’infermiere ed i tecnici per l’immediato intervento – ha detto il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – l’Azienda garantisce sull’Isola di Lampedusa tutela della salute, assistenza e cura, attraverso operatori che hanno dimostrato grande senso di responsabilità oltre ad una riconosciuta professionalità”. L’asp di Palermo in questi giorni si è anche occupata di una campagna di sensibilizzazione sulla popolazione al fine di limitare i contagi da Covid19 in occasione del Ferragosto. L’Asp di Palermo lancia un appello ai palermitani alla vigilia di Ferragosto al fine di evitare assembramenti nelle spiagge e nei luoghi della movida dove si concentrano in massa i giovani senza l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. E il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, in particolare, che di rivolge ai palermitani, nella settima che culminerà con il week end di Ferragosto. “La nostra Regione ha dimostrato in questi lunghi mesi grande senso di responsabilità nel contenere il contagio da Covid-19. Non possiamo ora vanificare gli sforzi fatti. Pertanto, l’invito rivolto a tutti i cittadini è di non abbandonare le regole di prudenza, soprattutto, nel mantenimento della distanza interpersonale e nell’utilizzo della mascherina, allontanandosi, ove possibile, da assembramenti che sono, sempre, una fonte di rischio”.

