Ci sarà anche Fabio Fatuzzo, commissario straordinario nazionale unico per la depurazione e il riuso all’incontro “Quale futuro per la riqualificazione delle coste siciliane”, previsto all’interno della Festa dell’Amicizia, che si svolgerà dall’8 al 10 novembre a Ribera.

Data, ora e luogo dell’incontro

L’incontro che si terrà sabato 9 novembre, alla ore 18, presso la sala convegni “E.e G. Ragusa”, vedrà inoltre la partecipazione dell’on. Giorgio Assenza, capogruppo Fratelli d’Italia all’Ars; dell’on. Giuseppe Carta, presidente IV Commissione Ars; dell’on. Ignazio Abbate, presidente commissione Affari Istituzionali all’Ars; dell’on. Salvatore Giuffrida, componente III Commissione Ars; del prof. Corrado Monaco, ex presidente nazionale del Movimento Azzurro. Modererà il giornalista Salvatore Cannata.

Dichiarazione dell’On. Ignazio Abbate

“La riqualificazione delle coste siciliane richiede un attento bilanciamento tra sviluppo economico e tutela ambientale, coinvolgendo le comunità locali e gli stakeholder in un processo decisionale trasparente e partecipativo – dichiara l’on. Ignazio Abbate -. Il risanamento dei litorali può portare a un miglioramento dell’ecosistema marino e terrestre, promuovendo la biodiversità, riducendo l’inquinamento e incrementando il turismo”.

Temi dell’incontro: Abusivismo e Investimenti

Verrà pertanto affrontata la problematica legata alle costruzioni abusive ed in particolare della possibile sanatoria delle costruzioni sorte sulla fascia costiera entro i 150 metri dal mare tra il 1976 e il 1983, e si discuterà degli investimenti che possono attrarre turisti, creando posti di lavoro nel settore del turismo e della ristorazione.

Dall’8 al 10 novembre, a Ribera, si svolgerà la Festa dell’Amicizia organizzata dalla Democrazia Cristiana. Tre giorni di dibattiti politici, eventi e spettacoli. L’inaugurazione avverrà venerdì 8 novembre, alle ore 18, in piazza Duomo; seguirà, presso l’aula consiliare, un dibattito sull’agricoltura alla presenza dell’on. Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, e di Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia Cristiana.

Tavolo Tematico sulla Famiglia

Sabato 9 novembre alle ore 9,30, presso la sala convegni “E.e G. Ragusa”, il tavolo tematico “Famiglia, da don Sturzo ad oggi: come sono cambiate le condizioni e quali le iniziative legislative necessarie” alla presenza del sen. Lucio Malan, capogruppo Fdi al Senato; dell’on. Nuccia Albano, assessore regionale della famiglia e politiche sociali; Sandro Oliveri, esperto Cts osservatorio famiglia; Giuseppe Povia, cantautore; Gianfranco Amato, presidente giuristi per la vita; Toni Brandi, presidente del Congresso mondiale della famiglia, Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Santo Egidio.

Dibattito su crack e dipendenze

Alle 11,30, l’incontro “Crack e dipendenze, la piaga del decennio”, alla presenza di Francesco Zavatteri, fondatore dell’associazione “La Casa di Giulio”; della sen. Daniela Ternullo, componente commissione affari sociali e sanità – Senato della Repubblica; dell’on. Bernardette Grasso, componente intergruppo parlamentare Ars sul fenomeno del consumo di droghe negli adolescenti; di Massimo Russo, sostituto procuratore Tribunale dei Minori di Palermo; di Eliana Chiavetta, responsabile associazione “Amici di San Patrignano – Sicilia”; di Salvatore Imperiale, consigliere comunale di Palermo, presidente commissione politiche sociali. A margine del dibattito interverranno due ragazzi che racconteranno la loro esperienza e come sono usciti con successo dalla dipendenza dal crack.

“Quale futuro per la riqualificazione delle coste siciliane” è il titolo dell’incontro che si terrà presso la sala convegni “E.e G. Ragusa”, a partire dalle ore 18. Saranno presenti, l’on. Giorgio Assenza, capogruppo Fratelli d’Italia all’Ars; l’on. Giuseppe Carta, presidente IV Commissione Ars; l’on. Ignazio Abbate, presidente commissione Affari Istituzionali all’Ars; l’on. Salvatore Giuffrida, componente III Commissione Ars; il prof. Corrado Monaco, ex presidente nazionale del Movimento Azzurro.

Tavolo su sanità e integrazione ospedale-territorio

Domenica 10 novembre, alle ore 9,30, presso l’aula consiliare si terrà il tavolo “Sanità e integrazione ospedale-territorio: opportunità e criticità” al quale interverranno l’on. Giuseppe Laccoto, presidente Commissione Sanità Ars; il prof. Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe; il prof. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Ircss Galeazzi Sant’Ambrogio Milano; Giovanni Albano, presidente ospedale Giglio di Cefalù, l’on. Nenè Mangiacavallo, medico chirurgo e già sottosegretario alla Sanità.

Dibattito sull’autonomia differenziata

Alle ore 11 è previsto il tavolo “Autonomia differenziata, quali pericoli e quali opportunità”, alla presenza dell’on. Andrea Messina, assessore regionale Autonomie locali; Andrea Ferri, responsabile dipartimento finanza locale Ifel; Luciano Marino, sindaco di Lercara; Marco Zambuto, ex assessore regionale Autonomie locali; Maurizio Lo Galbo, presidente provinciale DC Palermo; on. Stefano Pellegrino, deputato regionale; Antonio De Caro, europarlamentare.

Evento conclusivo: quale centro per l’Italia?

Sempre domenica, alle ore 17, in piazza Duomo, l’evento conclusivo “Quale centro per l’Italia”, alla presenza di Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del lavoro e delle politiche sociali; on. Maurizio Lupi, Noi Moderati; Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC; on. Mara Carfagna, Centro Popolare; Clemente Mastella, segretario nazionale Noi di Centro; on. Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc; on. Mario Tassone, segretario nazionale Cdu.