I SOCCORSI

Una donna è stata colta da arresto cardiaco durante la processione della Madonna Addolorata e ha perso conoscenza. L’episodio si è verificato davanti alla chiesa del Carmine, nel momento in cui la statua della Madonna era stata messa al riparo perché pioveva ed era stato deciso di sospendere la processione.

All’improvviso, la donna è stata colta dal malore e ha perso conoscenza. Scene di panico tra chi era vicino alla signora, immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto, fortunatamente, si trovavano in servizio gli operatori della squadra sanitaria Unac che sono intervenuti tempestivamente.

La rianimazione

Ad eseguire le manovre di rianimazione di primo soccorso sono stati Paolo Rizzo e Rosario Scicolone che hanno poi caricato la donna in un’autoambulanza dell’Unac e trasportato la signora al pronto soccorso del San Giacomo d’Altopasso, dove è stata ricoverata.

I vertici di Unac hanno voluto ringraziare i due volontari che hanno salvato la vita alla donna: “Ai volontari – hanno scritto in una nota – che hanno salvato la signora, va il nostro elogio. Grazie alla loro passione ed alla dedizione è stata scongiurata una tragedia”.

Escursionista morto dopo un malore

Ha accusato un malore poco dopo le 16 del pomeriggio perdendo i sensi: potrebbe essre un infarto la causa della morte di un escursionista morto questo pomeriggio sul Monte San Calogero sopra Termini Imerese (Palermo).

L’uomo, un sessantunenne catanese, faceva parte di un gruppo che era salito fino alla vetta del monte, alto 1.326 metri, nell’omonima riserva naturale. A dare l’allarme ai soccorsi sono stati proprio gli altri escursionisti. Il 118 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, competente per il soccorso sanitario in ambiente impervio, che a sua volta ha chiesto l’intervento del IV Reparto Volo in forza di un consolidato rapporto di collaborazione.

Mentre una squadra si dirigeva in zona via terra, in elicottero AW139 della Polizia ha imbarcato tre tecnici di elisoccorso del SASS all’aeroporto di Boccadifalco e in pochi minuti ha raggiunto monte San Calogero dove li ha sbarcati. Ma purtroppo l’uomo era già deceduto, probabilmente a causa di un infarto, come constatato dal medico.

Like this: Like Loading...