botta e risposta tra tardino e miccichè

Emergenza migranti, è da Lampedusa che Matteo Salvini lancerà uno dei temi forti della campagna elettorale della Lega: lʼimmigrazione. Il 4 e il 5 agosto, su invito del vice sindaco Attilio Lucia, lʼex ministro dellʼInterno sarà sull’isola per visitare lʼhotspot. Salvini non è ancora arrivato a Lampedusa e già scoppia la polemica.

Tardino: “Evitare spiacevoli commenti”

“Se, come affermato, Miccichè e Forza Italia sono al lavoro per l’unità della coalizione, in Italia come in Sicilia, allora si dovrebbero evitare alcuni spiacevoli commenti.

Il fenomeno migratorio e le relative politiche, su cui lavoro a Bruxelles da ormai 3 anni, sono molto complessi e meritano un’azione determinata e prioritaria, sia per contrastare efficacemente un business a gestione criminale, che per garantire sicurezza ai nostri cittadini. E Matteo Salvini al Viminale ha dimostrato che ciò è possibile”.

Lo afferma in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega Salvini Premier, a commento delle dichiarazioni del presidente Miccichè sull’annunciata presenza di Salvini sull’isola delle Pelagie.

“Lasciamo le passerelle alla sinistra”

Conclude Tardino: “Da ministro ha, infatti, fermato scafisti e trafficanti, dimezzato il numero dei morti, e ridotto del 90% gli sbarchi di clandestini. Azioni per cui sta anche affrontando un processo. Altro che “passerelle”, quelle le lasciamo volentieri alla sinistra. Domani saremo a Lampedusa per ascoltare e proporre soluzioni. Peraltro la presenza del nostro leader dimostra ancora una volta la vicinanza della Lega ai territori, e un’attenzione particolare per la Sicilia e i suoi cittadini”.

La replica di Miccichè: “Nessuna polemica”

Non si è fatta attendere la risposta di Micciché a Tardino: “Leggo solo ora le agenzie dell’onorevole Tardino, perché ero riunito con i capigruppo dei partiti all’Ars, in vista degli impegni di oggi pomeriggio in Aula. Non avevo idea della visita di Salvini domani a Lampedusa. Lungi da me la voglia di fare polemica. Quando mi è stato chiesto cosa ne pensassi, ho semplicemente esclamato: “Da sempre tutti fanno passerelle e il vostro problema è quello della presenza di Salvini a Lampedusa?”.

Salvini prepara la sua visita fornendo i dati

Intanto, oggi Matteo Salvini è tornato sul tema immigrazione fornendo dei dati. Ha infatti dichiarato: “52.987 richieste di asilo nel 2021, più della metà negate (ben 29.790, il 56%). Il tutto nonostante la sinistra abbia reintrodotto le protezioni speciali e umanitaria per offrire scorciatoie a chi sbarca in Italia. Sempre nel 2021, solo 8.107 persone hanno ricevuto lo status di rifugiati: il 15% del totale delle domande esaminate. Ne parlerò domani a Lampedusa, dove oggi nell’hotspot ci sono 1.504 persone nonostante ne possa ospitare solo 357. Una vergogna targata Pd: non vediamo l’ora di voltare pagina, grazie al voto degli italiani il 25 settembre”.

Il leader della Lega ha sottolineato come dunque “Lampedusa sia al collasso“.