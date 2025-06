Sono poco meno di 120 i migranti sbarcati in Sicilia. In 89, come riporta l’AGI, sono approdati con due imbarcazioni avvistate e soccorse dai finanzieri con una motovedetta. A bordo, 28 bengalesi, egiziani, sudanesi ed eritrei e 61 egiziani ed iraniani.

Migranti all’Hotspot

I due natanti, secondo quanto riferito ai soccorritori, sarebbero partiti dai porti libici di Zawiya e Zuwara. Sono stati portati tutti all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 426 ospiti. In mattinata è stato disposto il trasferimento di 300 persone con il traghetto di linea che arriverà in serata a Porto Empedocle

Sbarco nel Siracusano

Uno sbarco di 30 persone è avvenuto nella tarda mattinata di oggi nelle coste del Siracusano, in prossimità di Eloro, nel territorio di Noto. Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione da parte degli agenti di polizia di Siracusa, gli stranieri, tutti uomini, sono arrivati sotto costa a bordo di un barchino. Sono stati intercettati poco dopo aver messo piede sulla spiaggia e sono in corso le operazioni di identificazione dei migranti.