Lo annuncia il fondatore di Open Arms su twitter

Un barchino in difficoltà con “oltre 50 persone, tra cui due donne incinte, un bimbo di 10 mesi, uno di un anno e altri bambini” è stato individuato a 30 milia da Lampedusa. Lo annuncia il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, sul proprio profilo Twitter. Sono stati salvati e presi in consegna dalla Guardia Costiera.

#ULTIMAORA #Astral #Med

Individuata questa notte barca in difficoltà con 50 persone a bordo, abbiamo fornito assistenza e sollecitato più volte intervento #ItGC. A bordo donne incinta e bimbi piccoli. Finalmente questa mattina una motovedetta ha effettuato trasbordo Lampedusa. pic.twitter.com/psY8MQqnmm — Open Arms IT (@openarms_it) July 23, 2021

Quasi mille nell’hotspot

Sono 212 i migranti arrivati a Lampedusa, a partire dalla mezzanotte, con 10 diverse imbarcazioni. Ieri, gli sbarchi registratisi durante l’intera giornata erano stati 12. All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 967 persone a fronte di una capienza massima di 250.

Notte di sbarchi

A mezzanotte una pattuglia della Guardia di finanza ha rintracciato direttamente a molo Madonnina 17 tunisini, fra cui due donne. Erano appena sbarcati con un gomme di 5 metri che è stato sequestrato. Un’ora dopo, a 5 miglia dalla costa, la motovedetta G119 ha rintracciato un barchino con 13 tunisini, mentre in contemporanea la motovedetta V2067 ha bloccato un natante di 8 metri con 12 persone. Sotto costa, alle 2,15, sono stati bloccati altri 13 tunisini, mentre a 4 miglia a Sud sono state agganciate 2 imbarcazioni con a bordo ciascuno 14 migranti. Alle 3,15 la Guardia di finanza della tenenza hanno bloccato in via Madonna 15 tunisini fra cui 6 donne e all’alba i carabinieri, al molo Madonnina, hanno rintracciato 12 persone appena sbarcate. Alle 6, la motovedetta V2067 Roan delle Fiamme gialle ha sbarcato a molo Favarolo 13 uomini e poco dopo la G119 Roan, sempre della Guardia di finanza, ha fatto scendere 74 subsahariani, fra cui 3 donne e un minore. Infine, una pattuglia della Gdf ha bloccato in via Madonna 15 subsahariani che sono riusciti a sbarcare senza alcun allarme, né soccorso. L’imbarcazione, in questo caso, non è stata ancora trovata.

Tre ricoverati

Un uomo, una donna e un bambino di meno di 5 anni sono stati trasferiti, ieri sera, con elisoccorso del 118 dal Poliambulatorio di Lampedusa a un ospedale di Palermo.

Cento su nave quarantena

Cento dei migranti arrivati nelle ultime ore a Lampedusa, ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola, sono stati imbarcati, dopo le procedure di pre-identificazione e l’esito del tampone rapido per diagnosticare il Covid, sulla nave quarantena Azzura che è ancorata a Cala Pisana e che ha complessivamente 400 posti disponibili.