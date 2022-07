Deflagrazione mentre spegnavano rogo in canneto dell'Agrigentino

Tre vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono rimasti feriti per la deflagrazione di una bombola. Sono al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per essere sottoposti a controlli.

La deflazione non li ha raggiunti ma avrebbe creato loro dei problemi all’udito La squadra dei pompieri era impegnata nelle operazioni di spegnimento di un incendio canneto, in contrada San Benedetto, fra Aragona e Favara. All’improvviso è esplosa una bombola di gas e sono investiti dallo spostamento d’aria e dalla deflagrazione.

Perdita di gas in una villetta di Carini, vigili del fuoco evitano il peggio

Qualche giorno fa un episodio simile quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti in via Nettuno a Carini per una perdita di gas nei pressi di una villetta. I pompieri del fuoco del nucleo regionale Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) sono intervenuti per la fuoriuscita di Gpl da un serbatoio che si trova all’esterno dell’edificio.

È stato necessario far intervenire il persone specializzato per lo svuotamento controllato del serbatoio bruciando i residui di Gpl, per poi passare successivamente alla sua bonifica.

Pannelli fotovoltaici in fiamme su tetto capannone a Caltagirone

Ieri tre squadre di vigili del fuoco sono impegnate nello spegnimento di un incendio del tetto e di pannelli fotovoltaici in un capannone di giocattoli e materiali plastici nella zona industriale di Caltagirone, nel Catanese. L’intervento congiunto è dei vigili del fuoco di Caltagirone, di Palagonia e di Vizzini.

Incendi a Monreale sulle Madonie

Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono impegnati in due incendi divampati nel territorio di Monreale e il secondo nelle Madonie. Un fronte di fuoco è stato appiccato nella zona di Giacalone. Qui sono impegnate diverse squadre antincendio.

Il secondo rogo a Collesano. Anche qui stanno operando forestali e pompieri per scongiurare che le fiamme possano creare problemi alle abitazioni rurali presenti nella zona.