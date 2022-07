Incendi a Monreale sulle Madonie

Tre squadre di vigili del fuoco sono impegnate da poco prima delle 11 di questa mattina nello spegnimento di un incendio del tetto e di pannelli fotovoltaici in un capannone di giocattoli e materiali plastici nella zona industriale di Caltagirone, nel Catanese.

L’intervento congiunto è dei vigili del fuoco di Caltagirone, di Palagonia e di Vizzini.







Incendi a Monreale sulle Madonie

Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono impegnati in due incendi divampati nel territorio di Monreale e il secondo nelle Madonie. Un fronte di fuoco è stato appiccato nella zona di Giacalone. Qui sono impegnate diverse squadre antincendio.

Il secondo rogo a Collesano. Anche qui stanno operando forestali e pompieri per scongiurare che le fiamme possano creare problemi alle abitazioni rurali presenti nella zona.

La morsa degli incendi ai rifiuti si attenua nel Palermitano, roghi a Brancaccio e in provincia

Dopo 5 giorni consecutivi di incendi, tra rifiuti e aree montuose e collinari, a Palermo e provincia la morsa si è allentata almeno nella nottata appena trascorsa. La spazzatura però continua a bruciare, anche se la situazione è stata sicuramente maggiormente sotto controllo. Un solo rogo a Palermo, un altro in provincia, ma resta pure sempre in piedi questa emergenza rifiuti che non riesce a trovare una soluzione.

Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Brancaccio a Palermo in via Sagittario dove sono andati in fiamme rifiuti e contenitori della spazzatura. Un altro intervento invece è stato fatto in provincia, per l’esattezza a Carini in via Mazzini dove allo stesso modo si sta vivendo una situazione emergenziale per lo smaltimento della spazzatura. Il rischio è che essendoci ancora tanti rifiuti per strada i roghi si possano moltiplicare nelle prossime ore.

L’intervento allo Zen

Due notti fa, tanto per cambiare, a Palermo è stata un’altra notte impegnata sul fronte dello spegnimento di incendi dei rifiuti. I roghi si sono verificati nel quartiere dello Zen, territorio non certamente nuovo a simili scene. La fiamme hanno interessato sterpaglie e rifiuti abbandonati sul ciglio della strada. Si può dire che spesso sono notti di passione nelle periferie di Palermo dove gli incendi ai rifiuti si sono susseguiti senza soluzione di continuità. Ancora tanta spazzatura abbandonata per strada che è stata incenerita da scriteriati roghi appiccati da chi in questo modo pensa di disfarsi agevolmente della spazzatura, non mettendo in conto i gravi danni ambientali legati alla combustione di certi scarti. A fare il resto, poi, le difficoltà avute dalla Rap, la società che gestisce il servizio di raccolta in città, che fa fatica a recuperare tutta la spazzatura da smaltire.

La mappa dei precedenti incendi

Discariche a cielo aperto di rifiuti abbandonati per strada e accumulati nel tempo sono andate a fuoco nei giorni scorsi. Gli incendi si sono verificati nel quartiere Zen tra le vie Rocky Marciano, Capparozzo e Coppi, dove già nei giorni precedenti si erano verificati analoghi roghi. A lavorare tutta la notte i vigili del fuoco che hanno dovuto fare fronte situazioni emergenziali, con fiamme anche altissime in alcuni casi. Situazione difficilissima e che si va facendo sempre più precaria di giorno in giorno.