Anche questa notte incendi nei quartieri periferici

Nuova lotta dei vigili del fuoco questa notte a Palermo contro i rifiuti che bruciano in città con una continuità disarmante. I roghi hanno ancora una volta interessato le aree più periferiche. Ci sono state anche delle situazioni più critiche che chiaramente avranno un impatto sull’aria pesantissimo sul piano dell’inquinamento. Perché quando i rifiuti bruciano, le alte temperature sprigionano molecole dannose per l’aria e l’ambiente. Si dovranno fare i conti anche con queste conseguenze.

Gli incendi di questa notte

Due gli incendi di rifiuti su cui questa notte sono intervenuti i vigili del fuoco. Un primo focolaio, di minor entità sicuramente, si è registrato in zona Brancaccio dove sono andati a fuoco i rifiuti all’interno di alcuni cassonetti. Certamente più preoccupante quanto avvenuto allo Zen dove ci sono volute ore per domare un rogo che ha interessato cassonetti e spazzatura abbandonata per strada. I vigili del fuoco hanno fatto il possibile per poter spegnere il prima possibile l’incendio che però era alimentato dalla gran quantità di rifiuti presenti in zona.

Nei giorni scorsi ancora fiamme e fumo

Oramai è una continua catena di incendi quella che si registra a Palermo per quanto concerne i rifiuti abbandonati per strada e non raccolti. Due notti fa altro incendio in zona Zen 2, il giorno prima è toccato sempre alla stessa zona dove ancora una volta sono stati presi di mira cassonetti e discariche di spazzatura ammassata ai bordi delle strade. In particolare i pompieri hanno risposte all’sos che è stato lanciato nelle vie Coppi e Girardengo. In entrambi i casi si è vista la solita scena di spazzatura e vari altri scarti abbandonati per strada dati alle fiamme. L’idea, nella mente dei piromani, è quella di disfarsi in questo modo dell’immondizia ma commette l’errore di creare ancora più danno. Infatti la combustione dei rifiuti, specie alcune tipologie, rischia di produrre dei fumi inquinanti e nocivi per la salute dell’uomo, altamente cancerogeni in alcuni casi.

Roghi allentati

C’è da dire anche che ci sono state anche notti ben peggiori. E’ già da qualche giorno che i piromani pare abbiano allentato la morsa e gli incendi sono in numero minore. Quattro notti fa un solo intervento si è registrato, di piccola entità, nel quartiere di Brancaccio. Per il resto non si sono più verificati altri roghi alla spazzatura accumulata in questi giorni a Palermo per via della strisciante crisi collegata alle difficoltà della Rap nello smaltimento dell’immondizia.