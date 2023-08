Una coppia di focosi amanti è stata ripresa da un gruppo di ragazzini mentre fa sesso in spiaggia. La coppia, ieri mattina, ha approfittato dell’assenza di bagnanti a causa del forte vento di maestrale e ha dato vita ad uno spettacolo decisamente insolito.

E’ accaduto nella spiaggia di Cannatello, nel tratto sottostante il campetto frequentato da numerosi ragazzini: a pochi metri, sulla strada, qualcuno gira il video e si vedono chiaramente alcuni adolescenti che assistono alla scena a luci rosse. I filmati che girano in rete sono almeno tre a dimostrazione del fatto che non è stata una scena breve.

I video hanno fatto il giro degli smartphone in pochi minuti generando commenti non solo divertiti ma anche di indignazione. In tanti segnalano la totale assenza di controlli nella frazione balneare che ricade nel territorio di Agrigento nonostante sia per tradizione frequentata da favaresi.

I precedenti di Cefalu e Marzamemi

La Sicilia “si infiamma”, e non solo per le alte temperature e gli incendi estivi. Due anni fa una coppia di amanti focosi è stata ripresa con uno smartphone mentre “amoreggiano” in pubblico, nei pressi della spiaggia di Marzamemi (frazione turistica nel comune di Pachino) in provincia di Siracusa.

Il video virale su WhatsApp

Un’altra coppia disinibita (dopo quella di Cefalù) è stata beccata nel pieno vortice della passione, sul muretto del lungomare Starrabba, nella località siciliana. Un posto frequentato ogni sera da migliaia di persone. C’è chi dice fossero ubriachi, alle 4 del mattino. Un passante curioso ha filmato tutto e le immagini sono diventate virali sui social, rimbalzando su WhatsApp, di chat in chat, soprattutto nella Sicilia Sud-Orientale. L’amplesso, immortalato in un video di 16 secondi, ha fatto il giro dell’Isola. I focosi amanti si sono spogliati incuranti del luogo, scatenando gli ormoni in pubblica piazza, “travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”.

Le indagini

Le immagini sono state acquisite dalle forze dell’ordine e i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare la coppia di amanti. A quanto pare, l’uomo è stato identificato. Per lui sarebbe scattata la sanzione amministrativa per atti osceni in luogo pubblico.

