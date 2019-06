Fonti della Farnesina confermano che a seguito del lavoro svolto – su istruzioni del ministro Enzo Moavero Milanesi, in stretta correlazione con la Commissione europea – Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri

stati membri dell’Ue sono disponibili ad accogliere migranti imbarcati sulla nave Sea Watch.

Si apre uno spiraglio, dunque, dopo quasi 17 giorni di calvario per i migranti della Sea Watch. La Farnesina fa sapere che a questi quattro starebbero per aggiungersi altri.

Una notizia che arriva proprio mentre si apprende che la procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati la comandante della nave Sea Watch Carola Rackete con l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Una iscrizione che arriva solo oggi nonostante il fascicolo fosse stato aperto già da giorni perché la procura attendeva la relazione della Guardia di Finanza che ieri è stata a bordo della Sea Watch. La procura, però, non procederà ad arresti in flagranza o almeno questo sembra essere l’orientamento emerso ufficiosamente.

Intanto una nuova lettera con minacce è giunta ieri in procura ad Agrigento indirizzata al procuratore Patronaggio ancora una volta con riferimenti alla vicenda Sea Watch.

E non cade nella polemica il portavoce del Ministero degli Esteri tedesco Reiner Breul ‘Anche il governo italiano ha

interesse a una soluzione europea del problema dei migranti e lavora al salvataggio di vite umane. Non e’ utile in questo momento puntare il dito sull’Italia’ dice a chi gli chiede se l’atteggiamento italiano sulla Sea Watch sia

criticabile, aggiungendo che ‘gli Stati non vanno lasciati da soli’.