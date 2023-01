Autobus cappotta in Slovacchia, a bordo anche studenti siciliani

20/01/2023

C’erano anche studenti e docenti del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca, nell’Agrigentino, tra i 38 passeggeri a bordo di un autobus coinvolto in un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa in Slovacchia, nei pressi di Liptovskì Mikuláš, a meno di 300 chilometri dalla capitale Bratislava. Forse per colpa dell’asfalto reso ghiacciato dalle basse temperature, il pullman si è ribaltato su un fianco dopo che l’autista, in condizioni di scarsa visibilità, si sarebbe accorto improvvisamente della presenza, sulla carreggiata, di un’auto ferma.

La causa una brusca frenata

La brusca frenata avrebbe causato l’incidente. Il mezzo si è adagiato sulla consistente coltre di neve accumulata sul ciglio della strada. La delegazione di studenti e docenti del “Fermi” viaggiava sull’autobus al seguito di un progetto Erasmus insieme a colleghi di altre scuole europee. La comitiva stava facendo ritorno in albergo.

Soccorsi immediati

I soccorsi sono stati tempestivi. Il bilancio finale è di 5 feriti per fortuna lievi. Tra di loro anche la stessa dirigente scolastica Giusi Diliberto e un docente del “Fermi” di Sciacca e altri tre studenti olandesi. Illesi ma impauriti gli studenti saccensi.

Altro incidente sempre nell’Agrigentino

Meno di un mese fa un altro incidente con il pulmino si verificò e vide ancora studenti agrigentini coinvolti. Successe alla scolaresca dell’istituto “Mariano Rossi” di Sciacca. Il mezzo andò fuori strada davanti alla scuola “Calogero Amato Avetrano”. I feriti furono trasportati all’ospedale di Sciacca”. Rimasero feriti nove bambini, alunni della quinta elementare, in maniera fortunatamente lieve. Un pulmino investì gli scolari mentre assistevano ad una manifestazione che si stava svolgendo all’aperto all’istituto “Calogero Amato Vetrano”.

La ricostruzione

L’autista aveva posteggiato il mezzo, secondo quanto è stato ricostruito, in una strada in discesa. Il pulmino improvvisamente si è mosso travolgendo la scolaresca. La maggior parte degli alunni è riuscita a scansarsi mettendosi al sicuro. Il mezzo, però, finì per travolgere quattro bambini. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Una delle ipotesi è che l’autista non abbia innestato la marcia quando ha posteggiato il mezzo.