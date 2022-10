Attività sospesa, intervento di ripristino normalità in corso

Il nubifragio che si è abbattuto stamattina su Sciacca nell’Agrigentino ha creato problemi anche nel complesso operatorio dell’ospedale Giovanni Paolo II, dove le attività programmate sono state sospese per un allagamento. L’acqua piovana è riuscita ad infiltrarsi dal tetto. È in corso l’intervento di ripristino della normalità e del ritorno delle sale operatorie al loro normale funzionamento.

Allagato e chiuso tratto A29 nel Trapanese

Il maltempo continua a flagellare in particolare la zona del Trapanese e questa volta gli allagamenti arrivano sino all’autostrada. E’ stato necessario persino dover chiudere un lungo tratto autostradale sulla A29, per circa 7 chilometri, a causa proprio delle piogge battenti.

Sulla A29 Dir/A, all’altezza della diramazione per Birgi, il traffico è provvisoriamente bloccato dal chilometro 0 al chilometro7, in territorio di Trapani. In pratica, come viene evidenziato dall’Anas, si è allagata l’intera carreggiata. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.

Allerta gialla e maltempo nel Ragusano

A Vittoria, in provincia di Ragusa, si fa sentire l’ondata di maltempo che sta attraversando l’isola. Nel Comune ragusano l’ingresso degli uffici del comando di polizia municipale si è allagato a causa delle fitte piogge cadute nelle ultime ore. Un vigile con un tubo ha liberato i tombini antistanti il cancello l’ingresso delle pattuglie per una maggiore sicurezza ai veicoli. A causa dell’allagamento, anche l’autovettura della polizia si è impantanata nell’acqua piovana ed è stata soccorsa da un carro attrezzi.

Per domani allerta gialla in gran parte dell’isola

La situazione per domani 14 ottobre subirà delle variazioni. Si abbassa il livello di allerta nel Trapanese ed Agrigentino (da arancione a giallo) mentre rimangono “in giallo” Palermo, Catania, Caltanissetta, Enna e Messina. A Siracusa e Ragusa, pur con piogge, non viene segnalata alcuna criticità.

Le precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Isole Eolie: “Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con residue isolate precipitazioni; ampie schiarite già nel corso della mattinata”.

Mari: Molto mossi, il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio

Venti: Forti dai quadranti settentrionali, in attenuazione dalla serata.

Condizioni meteo avverse

Persistono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.