Dopo denunce di Mareamico

Nella prima mattinata di oggi, Mareamico ha assistito ad una operazione compiuta dalla guardia costiera di Porto Empedocle.

La motovedetta della capitaneria ha sequestrato tutte le imbarcazioni che venivano utilizzate come taxi del mare alla Scala dei Turchi.

Questa operazione si è concretizzata anche grazie a Mareamico, che ha fatto numerose denunce sulla pericolosità di questi trasporti abusivi, oltretutto effettuati completamente in nero.

“Oggi – secondo quanto scrive l’organizzazione ambientalista – lo Stato ha risposto con questa perfetta operazione di ripristino della legalità”.

Le tartarughe depongono le uova a pochi metri dalla scala dei Turchi

Prima deposizione di uova delle tartarughe caretta caretta nelle spiagge agrigentine nel 2024. Il tutto è avvenuto lo scorso 28 maggio attorno alle 22 tra gli ombrelloni del lido Kaeso a Realmonte, a pochi metri dalla Scala dei turchi. Il tutto è stato documento da Mareamico.

Un’enorme tartaruga è arrivata in spiaggia ed ha iniziato a scavare il nido, dopo circa un’ora lo ha ricoperto di sabbia, per difendere le proprie uova.

Mareamico ha allertato i volontari del Wwf, della vicina riserva di Torre Salsa, che si occuperanno del monitoraggio e la custodia del nido. Tra 45 e 90 giorni vedremo i risultati di questo spettacolo della natura.

Alcuni mesi fa è stata rilasciata a Cala Sidoti a Ustica (Pa) una tartaruga caretta caretta che mesi fa è stata raccolta in mare ferita e curata nell’istituto zooprofilattico di Palermo centro specializzato nella cura e nel benessere di questi esemplari. Sono stati i militari della capitaneria di Porto a portare l’animale in una delle calette dell’isola e qui davanti a numerosi bambini, al sindaco Salvo Militello, al direttore della riserva marina Davide Bruno e a volontari delle associazioni ambientaliste la tartaruga è stata rimessa in mare.

Ripulita la spiaggia di Maddalusa, in campo Mareamico e studenti

Poche settimane fa, Mareamico, in collaborazione con l’Istituto tecnico commerciale Leonardo Sciascia, che ha messo a disposizione ben 235 studenti e la ditta BRG dei fratelli Brucculeri, che ha fornito un mezzo gommato, ha potuto realizzare la più grossa operazione ambientalista degli ultimi anni. Dalla spiaggia di Maddalusa sono stati prelevati ben 22 copertoni insabbiati da anni, diversi rifiuti ingombrati e 100 sacchi di plastiche varie.