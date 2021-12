Venerdì 17 dicembre alle 12 nel giorno dei funerali delle vittime

Un minuto di silenzio in tutti gli uffici dell’amministrazione regionale, incluse le società partecipate e gli enti sottoposti a controllo della Regione. Lo ha disposto il governatore dell’Isola Nello Musumeci per commemorare le nove vittime dell’esplosione di sabato scorso a Ravanusa, nell’Agrigentino. Il minuto di silenzio si concretizzerà domani, venerdì 17 dicembre alle 12.

Lutto cittadino

A Ravanusa sarà lutto cittadino fino al giorno dei funerali. A proclamarlo il sindaco Carmelo D’Angelo che da sabato sera, quando è scoppiato un tratto di metanodotto cittadino, non s’è mosso un solo attimo da via Trilussa, dove nove persone sono morte nel crollo delle case.

I funerali di Stato sul piazzale della chiesa Madre

Sarà il piazzale antistante alla chiesa Madre, a valle di via Trilussa, a circa 100 metri dal luogo della tragedia, ad ospitare i funerali di Stato delle nove vittime (10 con Samuele che è rimasto nel grembo della mamma e che sarebbe dovuto nascere proprio in questi giorni) dell’esplosione di Ravanusa.

I diversi sopralluoghi effettuati, durante la mattinata di oggi, hanno permesso di sciogliere i nodi e trovare il luogo ideale per ospitare la moltitudine di persone che si riverseranno, preda della commozione, a nel comune dell’Agrigentino, i funerali delle vittime della strage di via Trilussa verranno officiati, venerdì a partire dalle 16.30, in piazzale Primo Maggio.

Italgas chiude tratte rete in area sequestrata

“A fronte dell’evacuazione dei residenti dalla zona sottoposta a sequestro a Ravanusa, per garantire il massimo livello di sicurezza, la Società ha deciso di mettere temporaneamente fuori servizio le tratte della rete di distribuzione presenti nell’area sottoposta a sequestro. Lo dice Italgas. “Pertanto – dice l’azienda – a tutela della collettività, tecnici della società attiveranno specifici cantieri nelle seguenti zone: via Savonarola angolo via Tommaso D’Aquino, via Trilussa angolo via Savonarola, via Della Pace angolo via Delle Scuole, via Trilussa angolo via Cicervacchio, via Galilei cortile civico 202, via Galilei cortile civico 204, via Galilei angolo via Della Pace”. I lavori si concluderanno entro la mattinata di domani, venerdì 17 dicembre.