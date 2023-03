Indagini dei carabinieri, si cerca l'arma

Un ventinovenne di Favara, nell’Agrigentino, è finito in ospedale dopo che è stato raggiunto da un colpo di pistola a una mano. Il giovane, in via Palermo, ha litigato, per futili motivi, con un uomo di 44 anni.

All’improvviso è saltata fuori una pistola dalla quale appunto è partito un colpo che ha centrato alla mano il ventinovenne.

I carabinieri hanno già sentito entrambi e ognuno sostiene la parte della vittima: il più grande dice che l’altro si è ferito alla mano nel tentativo di sparargli, ma la pistola non si trova. Se la prognosi del ferito, portato all’ospedale di Agrigento, supererà i 30 giorni, i carabinieri potranno procedere d’ufficio; altrimenti le lesioni personali aggravate saranno perseguibili solo su querela di parte.

Lite finisce con accoltellamento, uomo in ospedale

Nelle scorse ore, un uomo di 64 anni è stato accoltellato in via Aldisio a Gela in provincia di Caltanissetta durante una lite. L’uomo, che ha ricevuto una coltellata al fianco, in un primo momento è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Gela per poi essere trasferito a Caltanissetta dove i medici sono intervenuti chirurgicamente. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che stanno indagando.

La lite tra vicini e poi gli spari, l’episodio di Vittoria

Pochi giorni fa un episodio simile a Vittoria nel Ragusano dove una lite tra condomini dietro la sparatoria avvenuta ad inizio marzo sarebbe stata alla base di una tragedia sfiorata.

La vittima è un marocchino, sposato con una donna del posto, mentre il presunto aggressore è un uomo, di Vittoria. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli investigatori, coordinati dai magistrati della Procura di Ragusa, la discussione sarebbe sorta tra i due, che vivono in un complesso di palazzine di edilizia popolare. Toni si sarebbero accesi ed il primo ad usare la violenza sarebbe stato il marocchino che avrebbe scagliato un pugno contro il vicino. La reazione di quest’ultimo sarebbe stata drammatica, perché si sarebbe impossessato di una arma, che presumibilmente, conservava nella sua abitazione ed avrebbe premuto il grilletto.