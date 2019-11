Indagano i carabinieri

È stato ritrovato morto Liborio Gambino, 83 anni, l’anziano medico che da giovedì mattina aveva fatto perdere le proprie tracce a Ribera (Ag).

I carabinieri hanno individuato il cadavere del pensionato in aperta campagna, in località Scirinda, nei pressi di un uliveto.

Secondo una prima ricostruzione l’auto su cui viaggiava l’uomo è andata a schiantarsi contro un albero. Gambino, ferito, sarebbe sceso dalla vettura ma, dopo pochi metri percorsi a piedi, è deceduto.

Il suo corpo era riverso per terra. L’allarme era scattato giovedì, visto che Gambino era piuttosto abitudinario. Uscito per andare a prendere un caffè, non aveva più fatto ritorno a casa.