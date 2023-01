A San Leone

L’UDC siciliano si organizza per discutere la costruzione di un nuovo soggetto politico di centro. Un evento che avrà luogo all’Hotel Dioscuri a San Leone, in provincia di Agrigento. Il coordinatore regionale Decio Terrana si occuperà di dirigere i lavori che hanno l’obiettivo di creare un nuovo partito unito nei valori e fortemente rappresentativo delle istanze sociali. Per questo Terrana invita tutti a partecipare per tracciare insieme un nuovo percorso politico per la Sicilia.

Sabato 4 febbraio incontro regionale dell’UDC

Si svolgerà sabato prossimo dalle ore 16 presso l’Hotel Dioscuri a San Leone (Ag) il vertice promosso dall’ UDC regionale sul tema “Costruiamo insieme… Storia, presenza, futuro”. L’ evento prevede i saluti iniziali da parte di Fabio La Felice Coordinatore Provinciale dell’ UDC. Aprirà e modererà i lavori l’ On. Decio Terrana Coordinatore Regionale del partito, previsti gli Interventi della senatrice Maria Fido Moro figlia di Aldo Moro del senatore Antonio De Poli Presidente Nazionale UDC mentre le conclusioni saranno affidate al Segretario nazionale Lorenzo Cesa. Saranno presenti i rappresentanti del partito a livello provinciale, regionale e nazionale.

“Gettiamo le basi per un nuovo soggetto politico di Centro”

“Guardando al nostro passato, vogliamo gettare le basi – ha dichiarato il coordinatore regionale Decio Terrana – per la costruzione di un nuovo soggetto politico di Centro, unito nei valori e fortemente rappresentativo delle istanze sociali, l’ esperienza vincente delle passate elezioni regionali ha rappresentato tutti i presupposti per promuovere la massima unità, condivisione d’ideali e azione comune, invito tutti a essere presenti per tracciare insieme un nuovo percorso che vedrà la Sicilia protagonista e laboratorio politico”.