Un gigante del mare lungo ben 113 metri al porticciolo di San Leone

E’ stato appena avvistato al porticciolo di San Leone, nell’Agrigentino, il mega yacht “Al Mirqab” dell’ex primo ministro del Qatar, lo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Questo gigante del mare lungo 133 metri è stato vincitore dell’ambito premio “Motor Yacht of the year” nel 2009 e del “Best Interior Design” per le barche a motore, Al Mirqab ospita fino a 60 persone e 60 membri dell’equipaggio. Il prezzo? Poco meno di 250 milioni di euro.

Chi è bin Jaber al Thani

Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, 42 anni, è un reale, politico e uomo d’affari del Qatar e ha 14 figli. Lo sceicco Al Thani è stato primo ministro di Qatar. Carica che ha ricoperto dal 3 aprile 2007 al giugno 2013. Ed è stato ministro degli Esteri, carica che ha ricoperto dall’11 gennaio 1992 al 2013. Dagli sportivi è molto conosciuto perché 11 anni fa ha acquistato la società di calcio del Paris Saint Germain. Gli investimenti sono stati milionari per acquistare decine e decine di campioni.

L’incanto della Scala dei Turchi

La costa agrigentina, dunque ancora una volta scelta non solo da turisti facoltosi, ma anche da miliardari incantati dalla Scala dei Turchi. Pochi giorni fa l’imbarcazione era attraccata a lido Rossello, nella zona di Realmonte, e tutti gli occhi dei bagnanti erano diretti sulla magnifica imbarcazione dalla quale sono usciti moto d’acqua e gommoni. Per gli ospiti a bordo, non sono mancati champagne e musica.

L’avvistamento due giorni prima nel Ragusano

Appena due giorni prima questo colosso era stato avvistato invece lungo le coste del Ragusano, e per l’esattezza a Marina di Ragusa. Parliamo di un natante extra lusso che conta al suo interno ben 10 suite e che ha visto entrarvi all’interno tantissimi vip. Ci sono anche dei precedenti lungo le coste italiane e siciliane. Negli anni scorsi questo yacht aveva costeggiato anche la zona di Palermo, altre volte era stato visto nella zona del Napoletano.