Appalti manipolati, in manette sindaco e vice sindaco nel Nisseno, 16 le misure cautelari (VIDEO)

Ignazio Marchese e Claudio Porcasi di

10/07/2020

Appalti concessi con affidamento diretto a imprenditori ‘amici’. E’ il contesto dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta nel Comune di Caterina Villarmosa (CL) sfociata nell’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di 16 indagati, accusati di vari reati contro la pubblica amministrazione. Tra i destinatari del provvedimento, eseguito da Carabinieri e Guardia di Finanza, alcuni componenti della locale amministrazione comunale, imprenditori e dirigenti pubblici. Ad alcuni degli indagati è contestata, tra l’altro, l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. I reati contestati agli indagati dalla Dda della Procura di Caltanissetta, a vario titolo, sono associazione a delinquere, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e falso ideologico, abuso di ufficio. Le indagini dei carabinieri e della Guardia di Finanza avrebbero fatto emergere “un perdurante ‘sistema concussivo-corruttivo’ al cui vertice si poneva il sindaco Fiaccato con il consapevole concorso di fidati collaboratori dallo stesso individuati e nominati anche quali componenti della Giunta Comunale in carica”. Primo cittadino che, ricostruiscono gli investigatori, ”premiava chi l’appoggia nelle condotte illecite’, mentre ‘emarginava dipendenti comunali e politici che si non piegavano al suo volere’. Scrive la Procura che dalle indagini “è emersa, in buona sostanza, una gestione familistica dell’intero Comune sotto la regia del Fiaccato che, suo piacimento, quasi si trattasse di un signore di epoca medioevale, distribuiva benefit e prebende agli ‘amici”, non esitando, al contrario, ad operare con minacce velate ed esplicite nei confronti di quei pubblici funzionari che non si piegassero al suo volere. “Il ‘sistema corruttivo – ricostruisce la Dda Nissena – era alimentato anche dalla compiacente e interessata platea di imprese e di professionisti attratti dalla possibilità di ottenere incarichi e conferimenti di lavori, servizi e forniture dallo stesso Comune in spregio ad ogni regola”. Il meccanismo utilizzato è quello del conferimento degli appalti con il sistema dell’affidamento diretto-fiduciario, il cosiddetto ‘sotto soglia’, in alcuni casi, sostiene l’accusa, “anche frazionando artatamente i lavori da affidare”. Per la Dda, con questo sistema, “il sindaco con la compiacenza di alcuni dipendenti del Comune è riuscito negli anni a dirottare lavori pubblici per un ammontare complessivo di circa 7,5 milioni di euro a favore di imprese ‘gradite’ in cambio di “favori di ogni genere” o appoggi politici”.

Appalti concessi con affidamento diretto a imprenditori ‘amici’. E’ il contesto dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta nel Comune di Caterina Villarmosa (CL) sfociata nell’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di 16 indagati, accusati di vari reati contro la pubblica amministrazione.

Tra i destinatari del provvedimento, eseguito da Carabinieri e Guardia di Finanza, alcuni componenti della locale amministrazione comunale, imprenditori e dirigenti pubblici. Ad alcuni degli indagati è contestata, tra l’altro, l’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

I reati contestati agli indagati dalla Dda della Procura di Caltanissetta, a vario titolo, sono associazione a delinquere, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e falso ideologico, abuso di ufficio. Le indagini dei carabinieri e della Guardia di Finanza avrebbero fatto emergere “un perdurante ‘sistema concussivo-corruttivo’ al cui vertice si poneva il sindaco Fiaccato con il consapevole concorso di fidati collaboratori dallo stesso individuati e nominati anche quali

componenti della Giunta Comunale in carica”.

Primo cittadino che, ricostruiscono gli investigatori, ”premiava chi l’appoggia nelle condotte illecite’, mentre ‘emarginava dipendenti comunali e politici che si non piegavano al suo volere’. Scrive la Procura che dalle indagini “è emersa, in buona sostanza, una gestione familistica dell’intero Comune sotto la regia del Fiaccato che, suo piacimento, quasi si trattasse di un signore di epoca medioevale, distribuiva benefit e prebende agli ‘amici”, non esitando, al contrario, ad operare

con minacce velate ed esplicite nei confronti di quei pubblici funzionari che non si piegassero al suo volere.

“Il ‘sistema corruttivo – ricostruisce la Dda Nissena – era alimentato anche dalla compiacente e interessata platea di imprese e di professionisti attratti dalla possibilità di ottenere incarichi e conferimenti di lavori, servizi e forniture dallo stesso Comune in spregio ad ogni regola”.

Il meccanismo utilizzato è quello del conferimento degli appalti con il sistema dell’affidamento diretto-fiduciario, il cosiddetto ‘sotto soglia’, in alcuni casi, sostiene l’accusa, “anche frazionando artatamente i lavori da affidare”.

Per la Dda, con questo sistema, “il sindaco con la compiacenza di alcuni dipendenti del Comune è riuscito negli anni a dirottare lavori pubblici per un ammontare complessivo di circa 7,5 milioni di euro a favore di imprese ‘gradite’ in cambio di “favori di ogni genere” o appoggi politici”.