Presentata un’interrogazione all’Ars

Diversi tratti lungo il fiume Dirillo, in territorio di Gela, e il suo affluente Ficuzza, in territorio di Acate, sono a rischio di esondazioni e dissesto idrogeologico. Ogni anno, infatti, con le prime piogge, detriti, rifiuti e vegetazione si ammassano, ostruendo il passaggio dell’acqua con conseguenti esondazioni che mettono in pericolo le coltivazioni circostanti, l’ambiente ma anche la viabilità stradale e ferroviaria. Le piogge di questi giorni, molto abbondanti, hanno quindi riproposto il problema.

Interrogazione all’Ars

Per questo allarme esondazione il gruppo all’Ars di Attiva Sicilia ha presentato un’interrogazione rivolta al presidente della Regione Siciliana e all’assessore regionale per il Territorio e l’ambiente, per chiedere che si intervenga urgentemente per scongiurare ben altri disastri.

In passato gravi danni

“Già in passato – afferma la deputata regionale Angela Foti, durante piogge intense, si sono verificate esondazioni con ingenti danni per i coltivatori, per la perdita delle colture, e grande pericolo per il transito ferroviario e per la viabilità sotto il ponte ferroviario e lungo la statale 115. Le criticità sono state nel 2020 anche oggetto di segnalazione da parte del Comune di Acate che ha evidenziato la necessità di programmare ed eseguire, nel più breve tempo possibile, interventi di pulizia straordinaria degli alvei e dei tratti interessati che ostruivano il passaggio dell’acqua e il ripristino degli argini del torrente Ficuzza e nel contempo completare gli interventi di pulizia dell’alveo”.

Sui social le prime pericolose segnalazioni

Foti sottolinea la necessità di attivarsi con immediatezza: “Già sui social circolano le prime foto che mostrano come anche quest’anno il problema si sia ripresentato e la situazione non potrà che aggravarsi con l’arrivo dell’autunno”.

Nel 2019 l’ultimo episodio più grave

Nel dicembre del 2019 proprio in questa zona vi fu l’ultimo precedente di maggior rilievo. Fi addirittura chiuso per un tratto di cinque chilometri, in territorio di Acate, nel ragusano, la strada statale 115, la ‘Sud Occidentale Sicula’ che collega Trapani e Siracusa. L’arteria venne allagata in seguito dello straripamento del fiume Dirillo dovuto al maltempo.