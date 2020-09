è accaduto in uno stabile di via Pitrè

Una donna di 78 anni che si trovava su un balcone al secondo piano di in uno stabile in via Pitrè, a Caltanissetta, è rimasta ferita dal crollo del balcone soprastante.

Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e agenti di polizia .

L’anziana è stata tirata fuori dalle macerie ed è stata portata in ospedale. Avrebbe una frattura alla gamba. Il balcone crollato è quello al terzo piano che è precipitato su quello sotto dove si trovava la vittima che è stata travolta dalle macerie rimanendo ferita.

Non si tratta di una notizia isolata. Altri casi del genere sono già accaduti. Nel marzo dello scorso anno, un pensionato di 80 anni S.S. di San Cipirello (in provincia di Palermo) è rimasto ferito colpito da alcuni calcinacci crollati da una casa disabitata. E’ successo in via Randazzo.

Mentre l’anziano si trovava nei pressi dell’abitazione è crollato il soppalco e alcuni calcinacci del balcone sono finiti per strada colpendo l’uomo che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Cervello. Sul fatto hanno indagato i carabinieri.

Tre anni fa, analoga tragedia sfiorata a Marsala. Un uomo è caduto dal balcone di casa sua al primo piano del centro storico. In via Salvatore Angileri, vicino piazza San Francesco, l’uomo si trovava affacciato in strada quando all’improvviso il balcone ha ceduto ed è precipitato a terra.

(foto tratta da Il Fatto Nisseno)