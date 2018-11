La Capitaneria di Gela

La capitaneria di porto di Gela ha denunciato Andrea Gallè il direttore generale di Caltaqua, la società italo spagnola che gestisce le reti idriche e i cicli di depurazione fognaria dei comuni in provincia di Caltanissetta, perché avrebbe creato una discarica abusiva di rifiuti di diversa natura nell’area del depuratore fognario di Macchitella.

Con il personale dell’Arpa, i militari della guardia costiera hanno accertato la presenza di materiale edile, idraulico e ferroso in disuso, una cinquantina di enormi sacchi lacerati con migliaia di filtri di plastica per impianto di depurazione, sparsi sul suolo, in mezzo alla vegetazione, in parte sotterrati.

In attesa delle decisioni del magistrato, gli è stata inflitta la sanzione amministrativa di 6.500 euro e l’obbligo di adempiere alle prescrizioni ambientali.