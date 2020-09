La decisione della Procura di Gela

“La Procura di Gela ha da poco dissequestrato il sito minerario di Pasquasia. Venuto meno questo ostacolo, non ci sono più scuse: adesso, la Regione Siciliana deve provvedere al completamento delle bonifiche e alla definitiva riqualificazione”. A darne notizia la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Enna Cinzia Amato.

“Grazie all’enorme quantità di acciaio presente e di altri materiali riciclabili, – spiegano i Cinquestelle – c’è la possibilità di ridurre fortemente i costi per la riqualificazione dell’area. Occorre, dunque, che la Regione predisponga un bando che preveda lo smaltimento dei metalli e degli altri materiali presenti nell’area: enormi quantità di acciaio, ma anche rame e alluminio, che potrebbero essere recuperati per la messa in sicurezza e la bonifica del sito”.

“Da anni, con il Movimento 5 Stelle, – conclude – siamo impegnati nel proporre una seria riconversione dell’intera area, secondo le tendenze e le sensibilità attuali, avendo in mente obiettivi chiari: Pasquasia, da problema, deve diventare una risorsa!”