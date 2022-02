Da una soffiata ai finanzieri è scatta la perquisizione in casa

Ancora un arresto per droga da parte del comando provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta. In manette uno straniero incensurato, finito nella rete dei controlli mirati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nelle aree più a rischio della provincia, intensificati in concomitanza delle verifiche mirate al rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da covid19.

La soffiata

In questo caso specifico i militari del locale gruppo di Caltanissetta, nel corso dello svolgimento di un’attività di polizia giudiziaria, anche a seguito di attività informativa e di osservazione del territorio, hanno proceduto alla perquisizione di un giovane cittadino di nazionalità gambiana che durante le operazioni di identificazione ha dimostrato particolare irrequietezza.

Atteggiamento ambiguo

Considerato il particolare atteggiamento ambiguo, i militari effettuavano una perquisizione personale rinvenendo un involucro del peso di 100 grammi di sostanza stupefacente tipo “hashish”, nascosto nelle parti intime, ed un coltello artigianale di 15 centimetri, utilizzato verosimilmente per il taglio della sostanza. Al termine delle attività, il soggetto è stato arrestato con l’accusa di spaccio. Adesso è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Caltanissetta che ne ha disposto il trasferimento al carcere Malaspina di Palermo.

Droga destinata alle piazze dello spaccio

Il cittadino extracomunitario è accusato di detenzione ai fini di spaccio di hashish e porto di un coltello artigianale. Il soggetto, senza precedenti di polizia, è stato sorpreso nella sua abitazione assieme ad altri connazionali dove i militari effettuavano una perquisizione domiciliare. La sostanza stupefacente sarebbe stata destinata nelle piazze di spaccio del capoluogo, ricercata perlopiù da adolescenti.