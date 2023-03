All’alba scattano 15 arresti

Un’organizzazione dedita al traffico di droga è stata sgominata all’alba dai carabinieri. Ad essere portata avanti una vasta operazione antidroga, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta. L’attività è in corso nelle province di Caltanissetta, Agrigento e Catania nei confronti dei presunti componenti di un’organizzazione. Il gruppo criminale, secondo l’accusa, avrebbe gestito lo spaccio di cocaina, ma anche di marijuana e hashish, nella zona del cosiddetto “Vallone”, tra Mussomeli e le località limitrofe.

Il rifornimento continuo

Complessivamente sono 15 le persone arrestate, di cui una ai domiciliari, indagate a vario titolo per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Dda. L’organizzazione, sulla base della ricostruzione degli inquirenti, si sarebbero avvalsi di un “continuo approvvigionamento” di droga. Era garantito da canali di rifornimento individuati nelle province di Catania e Agrigento. “Avrebbero gestito – sottolineano gli inquirenti – una rilevante attività di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Non li hanno fermati neanche le restrizioni covid

Sulla base della ricostruzione delle complesse indagini è emerso che lo spaccio sarebbe andato avanti per ben 5 anni. In particolare i territori interessati sarebbero stati oltre a Mussomeli anche Sutera, Campofranco, Acquaviva Platani, Villalba e altri comuni dell’hinterland. L’indagine, svolta tra ottobre 2019 e giugno 2021, ha evidenziato che l’attività dell’associazione si svolgeva anche durante il Covid. In pratica l’organizzazione riusciva a muoversi nonostante le limitazioni alla libertà di movimento dovute all’emergenza sanitaria.

La maxi piantagione del 2022

Lo scorso anno la provincia di Caltanissetta era stata alla ribalta delle cronache per un’altra operazione che ha portato alla scoperta di una maxi piantagione di marijuana. Migliaia di piante e un business da capogiro per milioni e milioni di euro. L’attività d’indagine ha portato quindi all’arresto di 11 persone con l’accusa di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti. Sequestrata la piantagione composta da 20 mila piante di marijuana “skunk”. L’operazione condotta anche in questo caso dai carabinieri di Caltanissetta e coordinata dalla Dda della Procura Nissena. L’ipotesi è che vi fosse in piedi una presunta organizzazione criminale dedita alla coltivazione di marijuana, con base a Riesi.

