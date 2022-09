Stefania Craxi (Fi), candidata al collegio uninominale di Gela per il Senato, è il nome “forte” a Gela. Stefania Craxi, Vittoria Brambilla e Marta Fascina sono tra le candidate “paracadutate” in Sicilia da Berlusconi per un seggio praticamente sicuro in parlamento. Anche l’altro figlio di Bettino Craxi, Bobo, è candidato in Sicilia alla Camera ma per il Pd.

Castiglione per il centrosinistra

Marina Castiglione corre per il centrosinistra, Pietro Lorefice è l’esponente del Movimento Cinque Stelle, per De Luca Marzia Maniscalco.

La corsa a Messina

A Messina la corsa al Senato è donna. Sono quattro in corsa e probabilmente il posto di palazzo Madama andrà ad una di loro. Un’anomalia? Non proprio, sicuramente una competizione diversa da quella alla quale si è abituati.

Bucalo per il Centrodestra

Ella Bucalo sarà candidata per il centrodestra. Il direttore amministrativo del Miur, in quota Fratelli d’Italia, parte (forse) con i favori del pronostico.

Floridia per il M5S, Russo per il Centrosinistra

Barbara Floridia (M5S), Dafne Musolino (Sud chiama Nord) e Antonella Russo (Centrosinistra). Una sfida rosa inedita a queste latitudini, e non solo. Tutte già con una solida esperienza alle spalle, tutti nomi e volti conosciuti. al grande pubblico.

I diciotto collegi uninominali

In Sicilia sono diciotto i collegi uninominali da assegnare, di cui sei al Senato e dodici alla Camera. All’interno del collegio di Palermo, viene compreso l’intero capoluogo siciliano e i comuni limitrofi: lungo la costa a ovest, i comuni di Torretta, Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Cinisi e Terrasini; a sud-est i comuni di Altofonte, Belmonte Mezzagno, Misilmeri, Villabate e Ficarazzi; è aggregato al collegio anche il comune isolano di Ustica.

Affluenza diversa per votanti estero

«La base elettorale per le regionali è diversa da quella per le politiche, perché lo Stato non considera gli elettori esteri che non hanno optato per il voto per corrispondenza». Così l’ufficio elettorale della Regione siciliana spiega all’ANSA il motivo per cui il dato diramato sull’affluenza nell’Isola è differente da quello diffuso dal ministero degli Interni.

Le differenze si notano in tutti i comuni: a Serradifalco (Cl), per esempio, il ministero indica un affluenza alle 19 del 52,11% mentre per la Regione è del 29,06%.