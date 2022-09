A Messina la corsa al Senato è donna. Sono quattro in corsa e probabilmente il posto di palazzo Madama andrà ad una di loro. Un’anomalia? Non proprio, sicuramente una competizione diversa da quella alla quale si è abituati.

Bucalo per il Centrodestra

Ella Bucalo sarà candidata per il centrodestra. Il direttore amministrativo del Miur, in quota Fratelli d’Italia, parte (forse) con i favori del pronostico.

Floridia per il M5S, Russo per il Centrosinistra

Barbara Floridia (M5S), Dafne Musolino (Sud chiama Nord) e Antonella Russo (Centrosinistra). Una sfida rosa inedita a queste latitudini, e non solo. Tutte già con una solida esperienza alle spalle, tutti nomi e volti conosciuti. al grande pubblico.

A Palermo sfida a due Giammanco-Palazzotto, incognite Aiello e Gelarda

Battaglia che, secondo quanto ipotizzato dai primi exit pool, si prospetta all’ultimo voto per cercare di conquistare più collegi uninominali possibili. Scranni che, nell’ottica della formazione del futuro Governo, potrebbero essere fondamentali. Un contesto nel quale la coalizione di centrodestra ha scelto il nome, in quota Lega, di Mario Barbuto, esponente dell’Unione Italiana Ciechi. Catanese di origine, Barbuto si è candidato fra le fila del Carroccio per tutelare le istanze del mondo dei diversamente abili. Un mondo a volte lasciato ai margini a partire dal tema delle barriere architettoniche, dei muri nella vita quotidiana di tutti quei soggetti con limitazioni motorie.

Profilo al quale il centrosinistra contropporrà quello dell’ex consigliere comunale Ninni Terminelli, fondatore di Sinistra delle Idee. Punta invece sul voto d’opinione Dolores Bevilacqua, moglie del giornalista William Anselmo e schierata dalla compagine del Movimento 5 Stelle nel collegio di Palermo. Un profilo che, seppur non partendo con i favori del pronostico, potrebbe sfruttare una grossa fetta di preferenze espresse dalla platea pentastellata nel capoluogo siciliano. Nel ruolo di antagonista invece, Cateno De Luca ha optato per il profilo di Antonella Panzeca, esponente del mondo civico e candidata nel collegio del capoluogo siciliano all’interno delle liste di Sud Chiama Nord.