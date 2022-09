Evasione fiscale da ben 12 milioni di euro, con un’operazione delle fiamme gialle di Caltanissetta. Nei giorni scorsi, i finanzieri del Gruppo hanno concluso un’articolata attività di ispezione tributaria nei confronti di un’azienda, il cui amministratore, un cittadino asiatico che opera nelle Province di Caltanissetta e Catania, esercita il commercio all’ingrosso di prodotti casalinghi.

L’operazione

Nello specifico, l’attenzione delle fiamme gialle ha consentito di constatare la presunta evasione di imposta mediante l’omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, per il triennio 2018/2020.

L’attività ispettiva eseguita, corroborata da articolati e meticolosi controlli incrociati, ha consentito di ricostruire il reale volume delle vendite sottratte al Fisco, quantificandole in oltre 12 milioni di euro.

L’attività di servizio ed il brillante risultato conseguito, inserendosi nel più ampio dispositivo finalizzato alla repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria e alla tutela del settore delle entrate, è dimostrazione del continuo impegno profuso dai militari delle Fiamme Gialle nissene nel contrasto all’evasione fiscale e alla tutela della concorrenza.

Cambio al vertice di Palermo

Dopo quattro anni trascorsi alla guida del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli approda al vertice del comando provinciale di Palermo il generale di brigata Domenico Napolitano.

A Napolitano subentra il colonnello Paolo Consiglio proveniente dal Comando Generale della Guardia di Finanza, ufficiale che ha in carriera un bagaglio di straordinarie esperienze operative in tutto il territorio nazionale e, da ultimo, è stato a capo

dell’Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale del Corpo.

Chi è Napolitano

Tra i risultati ottenuti dal generale Napolitano, nel corso di questi anni, figurano la cattura di Marco Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, eseguita con la Polizia di Stato e i Carabinieri, l’arresto dei fratelli Armando e Antonio Del Re, condannati per la sparatoria in piazza Nazionale, a Napoli, durante la quale venne gravemente ferita la piccola Noemi e la nonna, anche questo un risultato messo a segno in collaborazione con Polizia e Carabinieri.

Il Nucleo di Polizia Economica Finanziaria ha inoltre condotto, insieme con la Squadra Mobile di Napoli, le indagini che hanno

portato all’arresto del narcotrafficante internazionale latitante Raffaele Imperiale, rintracciato a Dubai. Da ricordare anche le indagini che hanno portato alla condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, del professore universitario Angelo Scala, ritenuto colpevole in primo grado di induzione indebita e falso.

Infine, i finanzieri del Nucleo, coordinati da Napolitano, nel luglio 2020 hanno eseguito uno dei più grandi sequestri di droga

a livello mondiale: 14 tonnellate di anfetamine, precisamente di “Captagon», per un valore superiore al miliardo di euro,

provenienti dalla Siria e trovate dalle fiamme gialle nel Porto di Salerno. Il prossimo 21 settembre, il generale Napolitano assumerà la guida del comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo.