Si è tenuta ieri, lunedì 20 ottobre, nei locali del Laboratorio Museo dell’Istituto “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, la conferenza di inaugurazione del corso “Tecnico TBM – Tunnel Boring Machine”, un’importante iniziativa formativa promossa dall’ITS “Steve Jobs Academy”, in collaborazione con l’I.I.S.S. Mottura e l’impresa Pizzarotti & C. S.p.A., tra le principali aziende italiane di costruzioni e leader internazionale nel settore dello scavo meccanizzato nel sottosuolo.

Corso post diploma indirizzato al lavoro

La convenzione stipulata tra le tre realtà ha permesso di attivare un corso post-diploma altamente specializzato, unico nel Mezzogiorno, dedicato alla formazione di tecnici esperti nella conduzione e manutenzione delle TBM – Tunnel Boring Machine, le più avanzate macchine per lo scavo di gallerie al mondo.

L’opportunità di questa sperimentazione nasce dal massiccio piano di investimenti infrastrutturali in corso in Sicilia, dove sono attualmente in fase di realizzazione sette progetti ferroviari per un’estensione complessiva di 200 chilometri di nuova rete, di cui 175 chilometri in galleria.

Per la costruzione di queste opere verranno impiegate 19 TBM, macchine ipertecnologiche di ultima generazione che, attraverso sistemi di automazione, sensoristica e controllo digitale, scavano e rivestono contemporaneamente il tunnel, garantendo sicurezza, precisione e rapidità di esecuzione.

Le infrastrutture in costruzione

Gran parte di queste macchine, fornite e gestite anche da Pizzarotti & C. S.p.A., opereranno lungo le principali tratte strategiche dell’isola, in particolare sulla linea Palermo–Catania–Messina, destinata a trasformare la mobilità sostenibile della Sicilia nei prossimi anni.

Il potenziale impatto economico e occupazionale è di grande rilievo: oltre 7.000 posti di lavoro saranno necessari per realizzare l’intero complesso dei cantieri, con un fabbisogno crescente di figure tecniche specializzate, come quelle che verranno formate proprio dal nuovo corso attivato a Caltanissetta.

I 30 allievi iscritti a questa prima edizione intraprenderanno un percorso di alta formazione e ricerca, che coniuga teoria e pratica di cantiere, culminante nel conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore riconosciuto dal MIUR, corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, con contratto di apprendistato di terzo livello.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della “Steve Jobs Academy”, Francesco Pignataro, che insieme all’ing. Francesco Aguglia, General Manager Domestic Operation dell’impresa Pizzarotti & C. S.p.A., e alla dirigente scolastica del Mottura, Laura Zurli, ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che “non solo forma le nuove élite tecniche del Paese, ma contribuisce anche a trattenere i giovani nel proprio territorio, offrendo prospettive di lavoro qualificato e di crescita personale”.

La cerimonia di inaugurazione

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, l’avvocato Walter Tesauro, presidente del Libero Consorzio dei Comuni e sindaco di Caltanissetta, il dirigente scolastico generale Filippo Ciancio, e Marcello Li Vigni, Provveditore agli Studi di Caltanissetta ed Enna.

Un ruolo di particolare rilievo è stato riconosciuto alla professoressa Giovanna Candura, vice sindaco di Caltanissetta, che ha favorito la realizzazione dell’accordo tra le istituzioni e l’impresa Pizzarotti, tessendo la rete di relazioni che ha reso possibile questo innovativo percorso formativo.

Presenti anche l’onorevole Michele Mancuso, l’assessore comunale alla Scuola Vincenzo Lomuto e l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Del Popolo, che hanno rimarcato come il Comune creda fortemente nella scuola come motore di crescita e nella formazione tecnica come leva strategica per il futuro del territorio.

Tutti i presenti, nel corso dei loro interventi, hanno evidenziato in maniera unanime l’importanza di questo corso come strumento di crescita per la città e come valore aggiunto di eccellenza nell’offerta formativa del capoluogo nisseno, in un percorso che coniuga formazione, sviluppo e opportunità per le nuove generazioni.