sul posto è arrivato l'elisoccorso

A causa di un incidente stradale avvenuto all’altezza del km 82,000 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 117 Bis “Centrale Sicula”, a Gela, in provincia di Caltanissetta. Alle 9:30 la strada è stata riaperta con senso unico alternato.

Feriti trasportati in eliambulanza, presenti Forze dell’Ordine e personale Anas

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano alcuni feriti.

Sul posto, oltre all’arrivo dell’eliambulanza, è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Uomo di Porto Empedocle muore dopo un mese dall’incidente

Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti. Intanto, ieri, una triste notizia: è morto dopo un mese, Eugenio Catania, macellaio 64enne di Porto Empedocle, deceduto in un ospedale di Palermo dopo che lo scorso 6 agosto era rimasto vittima di un schianto sulla Agrigento-Caltanissetta.

La tragedia

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando in direzione Caltanissetta a bordo del suo furgone, quando ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il guard-rail. Subito gravissime le condizioni dell’uomo, colpito in varie parti del corpo dalle lamiere: prima è stato trasportato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, poi in elicottero è stato trasferito a Palermo.

Lascia la moglie Mimì e i figli Calogero e Davide. Eugenio Catania era molto conosciuto per la sua macelleria, punto di riferimento non solo a Porto Empedocle ma anche nei comuni vicini. Ieri i funerali.