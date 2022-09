Traffico bloccato

Un incidente si è verificato sulla SS115 dove due persone sono rimaste ferite come fa sapere l’Anas. Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” il traffico è stato bloccato in via provvisoria a Sciacca (AG), per la presenza di un’autovettura ribaltatasi autonomamente. L’incidente è avvenuto al chilometro 120.

Due persone ferite

L’incidente ha provocato il ferimento di due persone che si trovavano a bordo della vettura che si è ribaltata per causa ancora da accertare. Sul posto i sanitari del 118 per soccorrere i feriti e le autorità per i rilievi del caso. Presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Non si conoscono al momento le condizioni di salute dei due feriti.

La SS115 teatro d’incidenti

la SS115 è una strada che vede numerosi incidenti. L’ultimo tra i più gravi si è verificato tra i centri abitati di Rosolini e Ispica, in provincia di Ragusa. Sono state due le automobili coinvolte nell’incidente e sono due le persone rimaste ferite e trasportate in ambulanza al Pronto soccorso di Modica.

Incidente sulla statale 640, muore dopo un mese

Oggi la notizia della tragedia. E’ morto dopo un mese, Eugenio Catania, macellaio 64enne di Porto Empedocle, deceduto in un ospedale di Palermo dopo che lo scorso 6 agosto era rimasto vittima di un schianto sulla Agrigento-Caltanisetta.

La tragedia

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando in direzione Caltanissetta a bordo del suo furgone, quando ha perso il contro del mezzo che si è schiantato contro il guard-rail. Subito gravissime le condizioni dell’uomo, colpito in varie parti del corpo dalle lamiere: prima è stato trasportato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, poi in elicottero è stato trasferito a Palermo. Lascia la moglie Mimì e i figli Calogero e Davide. Eugenio Catania era molto conosciuto per la sua macelleria, punto di riferimento non solo a Porto Empedocle ma anche nei comuni vicini. Ieri i funerali