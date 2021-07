dal luglio

SAIS Trasporti lancia le linee estive

Caltanissetta e provincia collegate con Cefalù e Agrigento San Leone

Sarà attivo ad Agrigento il “Temple Tour Bus”

Arriva l’estate e partono le linee estive di SAIS Trasporti. Anche quest’anno, a partire da luglio, saranno garantite corse quotidiane per collegare la provincia Nissena con le località balneari di Cefalù e Agrigento San Leone. Oltre il capoluogo Caltanissetta, i collegamenti riguarderanno anche i centri di Sommatino e Delia. Dal lunedì al sabato potranno usufruire del servizio per Cefalù anche i passeggeri provenienti da Serradifalco, San Cataldo, Riesi, Mazzarino, Barrafranca (Enna), Pietraperzia (Enna). La partenza sarà tutti i giorni da Sommatino alle 7.35, da Delia alle 7.50, da Caltanissetta 8.30. Arrivo a Cefalù alle 10. Il ritorno è previsto per le 18 da Cefalù.

Più posti sulla Caltanissetta-Canicattì-spiaggia di San Leone

SAIS Trasporti incrementerà inoltre il numero dei posti disponibili sulla linea Caltanissetta-Canicattì-spiaggia di San Leone ad Agrigento. La partenza sarà tutti i giorni da Caltanissetta alle 9.35, da Canicattì alle 10.10. Ritorno previsto da San Leone alle 18.30 con arrivo a Caltanissetta alle 20.15 (con fermata a Canicattì).

Via anche al bus turistico ad Agrigento

Dal 6 luglio sarà attivo ad Agrigento il “Temple Tour Bus”. Il servizio estivo della TUA (Trasporti Urbani Agrigento), società del gruppo SAIS Trasporti, che consente di visitare la città dei Templi a bordo di caratteristici autobus turistici scoperti e prevede fermate nei principali luoghi di interesse turistico e culturale (Valle dei Templi, Giardini della Kolymbethra, Museo Archeologico, Casa di Pirandello) e sono comprese soste alla spiaggia di San Leone, alla Scala dei Turchi (Realmonte) e a Porto Empedocle.