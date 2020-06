Lal visita

“Il restauro di questo Borgo è una delle iniziative che rientra nella riqualificazione del patrimonio architettonico e storico della Sicilia. Il mio governo ha già finanziato, nell’Isola, tre borghi rurali affinché siano destinati ad attività agricola, turistica o agrituristica. Credo che le aree interne abbiano bisogno di queste infrastrutture”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, stamane, in visita ufficiale al Comune di Butera, in provincia di Caltanissetta. Il governatore è stato accolto al municipio dal sindaco Filippo Balbo, dal presidente del Consiglio comunale Angela Adelaide Bonadonna e dal suo vice Rocco Pettineo.

“Il turismo di qualità– ha aggiunto Musumeci – cerca sempre di più il verde, la natura, una vacanza che si sappia e si voglia coniugare anche con la cultura. Butera è una comunità di gente coraggiosa, che sta scommettendo sull’agricoltura di qualità e ha un’attività artigianale e industriale crescente. Quindi, questo coraggio va premiato”.

Il governo regionale ha stanziato circa quattordici milioni di euro per riqualificare e valorizzare il Borgo Lupo, in provincia di Catania, il Borgo Bonsignore, nell’Agrigentino ed il Borgo Borzellino, in provincia di Palermo.

Sono tre degli otto borghi costruiti, su decisione del governo italiano, dall’Ente per la colonizzazione del latifondo siciliano tra il 1939 ed il 1943, passati all’Eras e poi all’Esa, ormai in condizioni di quasi abbandono. I finanziamenti sono coperti dalle risorse che provengono da un Fondo speciale, istituito presso l’assessorato regionale ai Beni culturali.