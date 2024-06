Duplice omicidio in Inghilterra, nel villaggio di Ugley, nell’Essex, a poco più di un’ora da Londra: Maria Nugara, 54 anni, originaria della provincia di Caltanissetta, e il figlio Giuseppe Morreale, 29 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione. Secondo quanto riporta il sito della Bbc, la polizia inglese ha fermato il compagno della donna, il 63enne Calogero Ricotta, originario di Mussomeli. L’uomo è sospettato di aver ucciso la compagna e il figlio di lei.

L’omicidio e lo choc del quartiere

Secondo quanto riporta la tv pubblica del Regno Unito, Maria e il figlio sono stati trovati morti martedì nella loro abitazione di Cambridge Road. Le accuse per il 63enne, che secondo gli investigatori aveva una relazione con la donna, sono di lesioni e omicidio. Lunedì Ricotta dovrà comparire davanti alla Corte di Chelmsford Crown. La vicina di casa di Maria Nugara, Linda Cooling, ha parlato di una famiglia tranquilla che non aveva tanti rapporti con il quartiere e che allevavano animali come galline e conigli ma anche cani. Un altro vicino di casa delle vittime, che ha voluto restare anonimo, ha descritto la donna come “una signora simpatica e amichevole, èla prima volta che vediamo qualcosa di simile. È scioccante”.

Giallo a Messina, 19enne trovato morto

Sangue a Messina. Il cadavere di un ragazzo, Michele Lanfranchi, 19 anni (avrebbe compiuto 20 anni a luglio) è stato ritrovato la scorsa notte a Giostra. Il corpo si trovava sul marciapiede in via Michelangelo Rizzo con una evidente ferita da arma da fuoco, dunque tutto lascia presupporre che il giovane sia stato ucciso. Al momento non sono noti altri dettagli e non si esclude alcuna pista anche se tutto lascerebbe pensare al brutale omicidio. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile. Si indaga sul passato del ragazzo, che aveva già dei precedenti per spaccio di droga.