una vera e propria rissa fra ragazze davanti ad un locale della movida Nissena. E’ accaduto tre giorni fa ma se ne apprende solo ora. Una diciassettenne è stata brutalmente picchiata da due coetanee fuori dal locale a Caltanissetta. La polizia ha già individuato e denunciato per lesioni le due ragazze che hanno sferrato calci e pugni alla vittima procurandole ferite guaribili in 15 giorni.

L’aggressione dopo la lite sui social

L’episodio risale a tre giorni fa quando la ragazza, a quanto pare dopo alcune liti via social, è stata invitata dalle coetanee a uscire fuori dal locale dove si trovava, in viale Luigi Monaco. Una volta fuori sarebbe stata aggredita con schiaffi, spintoni, pugni e calci tanto da arrivare al pronto soccorso ancora sotto choc. Ad accompagnarla in ospedale sono stati gli operatori del 118.

Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha subito individuato le due ragazze, conosciute dalla vittima. Per loro è scattata una denuncia per lesioni. Adesso i poliziotti stanno indagando sui motivi della aggressione avvenuta, a quanto pare, per futili motivi.

I controlli nella movida Nissena

Anche alla luce di questo episodio sono scattati una serie di controlli nella movida Nissena. Sale giochi con accertate violazioni e anche un’associazione culturale che versa in carenti condizioni igienico sanitarie. E’ la scoperta fatta dalla polizia nell’ambito di un’operazione a vasto raggio. Nel mirino anche soggetti sottoposti a misure cautelari e controlli in ambito di circolazione stradale.

L’abusivismo commerciale

In particolare la polizia amministrativa ha svolto diversi controlli contro l’abusivismo commerciale e in esercizi commerciali. Sanzionate tre sale giochi per mancanza del titolare o di un suo rappresentante e per violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza. Gli agenti della questura di Caltanissetta hanno effettuato poi uno specifico controllo eseguito all’interno di un’associazione culturale sportivo dilettantistica. Qui hanno riscontrato numerose irregolarità di carattere sanitario facendo intervenire personale dell’Asp che ha elevato sanzioni pecuniarie.

Il bilancio per i controlli su strada e non solo

Gli agenti della polizia amministrativa hanno, inoltre, eseguito controlli contro l’abusivismo commerciale. Sono state controllate 618 persone e 423 autovetture, con l’utilizzo del sistema Mercurio, eseguite 22 perquisizioni, contestate 21 violazioni al codice della strada. Altre 7 segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti con sequestro di hashish. Eseguiti poi 184 controlli a soggetti sottoposti a misure anticrimine (arresti domiciliari, sorvegliati speciali, liberi vigilati), riscontrando 5 violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. Eseguiti anche 3 arresti per inasprimento della misura cautelare, dai domiciliari al carcere. L’attività delle volanti ha consentito di denunciare all’autorità giudiziaria altre 10 persone per svariati reati. Furto con strappo, danneggiamento aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, percosse e lesioni personali.