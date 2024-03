Incappucciati e mascherati per sfondare la porta d’ingresso di un negozio e rubare convinti ci poter operare indisturbati. In tre nella notte aveva deciso di darsi al furto in danno di un’attività commerciale a Caltanissetta. Si tratta di tre ventenni piuttosto maldestri.

Il furto interrotto dalla polizia

Ad interrompere il grossolano furto è stata la polizia che nella notte di giovedì scorso ha intercettato i giovanissimi ladri. L’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel transitare per via Consultore Benintendi, ha notato i tre giovani incappucciati e travisati da una mascherina, che si erano introdotti all’interno di un’attività commerciale dopo aver sfondato a calci la porta d’accesso.

L’intervento dei poliziotti ha consentito di bloccare subito il ventenne che si trovava ancora dentro il locale al momento dell’intervento dei poliziotti, mentre altri due coetanei suoi complici si sono dati a precipitosa fuga e, inseguiti dagli agenti, hanno abbandonato il registratore di cassa asportato dall’esercizio, che conteneva oltre 300 euro, e fatto perdere le loro tracce.

Identificati e denunciati i due fuggitivi

I due fuggiaschi sono stati comunque riconosciuti dai poliziotti poiché, un’ora prima, erano stati sottoposti a controllo e identificati in Corso Umberto I. Così i due coetanei complici del giovane arrestato in flagranza e fuggiti all’arrivo della Polizia, sono stati denunciati e indagati per concorso in furto aggravato. L’arrestato è stato condotto in Questura e successivamente davanti al Tribunale in composizione monocratica che ha convalidato l’arresto, su richiesta conforme del Pubblico Ministero.

Furto e rapina nel Catanese

Una operazione per identificare l’autore di furti e rapine nel centro di catania era stata portata a termine nei giorni scorsi anche nel Catanese. Lo scorso 12 marzo, personale del commissariato centrale ha eseguito un fermo di polizia Giudiziaria nei confronti di un cittadino ivoriano gravemente indiziato dei reati di rapina e tentato furto, commessi entrambi nella giornata di sabato 9 marzo scorso, all’interno di un’associazione culturale con sede nei pressi di piazza Teatro Massimo.

