"credo nell'impresa come strumento per far crescere il territorio"

Domenico Lorefice è il nuovo presidente del Comitato della Piccola Industria di Sicindustria Caltanissetta.

Chi è Domenico Lorefice

Classe ’63, Lorefice è amministratore delegato della Lorefice & Ponzio srl, azienda con sede a Gela che, da oltre cinquant’anni, opera nell’ambito delle problematiche connesse all’inquinamento marino da idrocarburi, approntando un sistema organizzato di servizi per l’antinquinamento e il disinquinamento delle acque portuali e costiere e che, negli ultimi anni, ha ampliato la propria attività occupandosi anche dei sollevamenti.

Gli altri componenti del Comitato

Vicepresidenti saranno Marcello Maira (Azienda Agricola Maira Bio) e Matteo Consoli (Co.Ve.Ca. srl). Completano la squadra Franco Indorato (Semedorato srl) e Rosa Iudici (Di Marca service srl).

“Il valore dell’impresa come unico strumento per far crescere il territorio”

“Mi sono sempre dedicato al lavoro con grande passione – commenta Lorefice – e credo nel valore dell’impresa come unico strumento per fare crescere un territorio. È per questo che ringrazio il presidente di Sicindustria Caltanissetta, Gianfranco Caccamo, per questa opportunità che rappresenta per me una nuova entusiasmante sfida che affronterò in assoluta sinergia con i colleghi che mi affiancheranno”.

Il tema del credito e le cinque parole chiave

Conclude Lorefice: “Il tema del credito rappresenta sicuramente una priorità soprattutto per la piccola industria, ma nella mia agenda ci sono cinque parole attorno alle quali ruota il futuro: legalità, efficienza, innovazione, digitalizzazione e green. Ed è su queste che intendo puntare il mio lavoro all’interno di Sicindustria, perché le ritengo indispensabili per la crescita del nostro sistema produttivo”.

Patrizia Montalbano alla guida della “Piccola Industria” di Sicindustria Trapani

Sempre all’interno di Sicindustria, ma stavolta a Trapani, è arrivata il 23 marzo un’altra elezione.

Due donne guideranno la Piccola Industria di Sicindustria Trapani per i prossimi due anni. Patrizia Montalbano, ingegnere responsabile tecnico della SBM srl di Campobello di Mazara, azienda specializzata da oltre 40 anni nella costruzione di strutture e componenti metalliche come capannoni, tettorie e soprattutto serbatoi in acciaio, è il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria della delegazione.

Vicepresidente è Rosanna Caruso

Ad affiancarla, nel ruolo di vicepresidente, è Rosanna Caruso, industrial engineer dell’azienda vitivinicola Caruso & Minini srl di Marsala. Del comitato faranno parte: Alexandrea Curatolo (Baglio Curatolo Arini 1875 srl di Marsala); Fabio Ditta (Bono & Ditta S.p.A. di Campobello di Mazara); Francesco Giannitrapani (Giannitrapani srl di Trapani); Francesco Pirrone (Tubicem srl di Alcamo) e il presidente uscente Vincenzo Adragna (Adragna Alimenti Zootecnici srl di Alcamo).