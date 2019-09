Intervento del 118

Ancora una morte inspiegabile. Di quelle che lasciano la comunità turbata con mille domande spesso senza risposta.

Tragedia ieri sera a Caltanissetta, dove un uomo 59 anni anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione in via Corsica.

Sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 che hanno constatato il decesso. Non si conoscono i motivi che hanno portato l’uomo a farla finita.

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline-Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura. Al numero gratuito 800011110 rispondono operatori qualificati e formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.“