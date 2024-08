Il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, previa istruttoria della locale Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso undici provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di gravi condotte antisociali. Nello specifico i provvedimenti sono:

L’operazione

Otto ammonimenti per violenza domestica emessi nei confronti di un 78enne, un 54enne, due 28enni, un 36enne, un 40enne, un 23enne e un 67enne, tutti autori di lesioni personali nei confronti delle ex compagne, danneggiamenti, continue vessazioni e minacce, che hanno ingenerato nelle vittime stati d’ansia, continua preoccupazione, nonché cambio delle proprie abitudini di vita.

I due avvisi orali invece, sono stati emessi nei confronti di una 56enne ed una 25enne, entrambe con precedenti di polizia, che sono state arrestate, poiché, lo scorso 7 agosto, in orario notturno, si erano introdotte all’interno di una chiesa, impossessandosi di oggetti sacri ivi conservati.

Il dacur invece è stato comminato ad un 42enne a cui è stato interdetto l’accesso all’interno di un pubblico locale nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze, poiché solito disturbare gli avventori.

I controlli Inl

Proseguono senza sosta i controlli del contingente Inl in Sicilia. Nella giornata di ieri, mercoledì 21 agosto, a Bronte (CT) gli ispettori inviati nell’isola hanno effettuato un accesso in un cantiere edile, accertando che la ditta appaltatrice operava con tre lavoratori, di cui uno in nero.

Essendo stata superata la soglia del 10% di lavoratori irregolari, è stata disposta la sospensione dell’attività; inoltre, è stato contestato alla ditta il mancato rinnovo della sorveglianza sanitaria.

In totale, sono state impartite prescrizioni con ammenda massima complessiva di 5.695,36 euro, cui si sommano le sanzioni amministrative di sospensione e la maxi-sanzione fino ad un massimo di 14.200 euro.

L’operazione nel Messinese

Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, proseguono i controlli disposti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, d’intesa con il Dirigente del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia Milazzo, supportati dai colleghi del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno sottoposto a verifica un cantiere allestito nel centro mamertino.

Like this: Like Loading...