“Questa è la vittoria di tutta Caltagirone, delle famiglie, dei lavoratori, dei cittadini che hanno scelto il cambiamento e che non si sono piegati ad un destino che sembrava già scritto e perfino a qualche ricatto.

Ma questa è anche la vittoria della nostra coalizione che lavora da mesi in modo unitario e determinato attorno ad un progetto di futuro, un futuro che da oggi vogliamo costruire insieme a tutti i nostri concittadini, di qualsiasi espressione politica, perché voglio essere e sarò, come ho sempre detto, il sindaco di tutti”.

Così Fabio Roccuzzo, che ha il 54% delle preferenze delle schede scrutinate, appoggiato a sindaco di Caltagirone, il paese natale di don Luigi Sturzo, da Pd, M5s, Sinistra italiana e da tre liste civiche. “Da oggi inizia una nuova avventura da affrontare insieme – aggiunge Roccuzzo – risolvendo le criticità croniche della città e assumendo la responsabilità delle scelte politiche ed amministrative. Soltanto con trasparenza e la buona politica si potrà dare attenzione ai problemi e alle esigenze dei nostri concittadini.

La base di partenza è la nostra coalizione, la forza che ha permesso questo risultato oggi e che permetterà di ottenerne altri in futuro. Ringrazio dunque tutti coloro che sono andati a votare e che hanno dimostrato – osserva Roccuzzo – come Caltagirone e i calatini meritino una speranza per il futuro, una speranza di una città più onesta, pulita, sicura, che non lasci indietro nessuno e che riesca a crescere economicamente e culturalmente. Siamo pronti ad amministrare Caltagirone e a fare le cose per bene”.

“E’ un risultato, che seppur in attesa dell’ufficialità, non esito a definire incoraggiante. A Caltagirone Fabio Roccuzzo viaggia nettamente verso la vittoria al primo turno. Secondo i dati in nostro possesso, 25 sezioni scrutinate su 41, Roccuzzo è al 53,6% contro il 41,6% del candidato di Centrodestra.

E’ un risultato importante se si considera che qui il Centrodestra si è presentato unito e compatto a sostegno del suo candidato. Ma qui a Caltagirone regge l’accordo tra PD e Cinquestelle: un esito che conferma i risultati conseguiti anche nelle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre nel resto d’Italia. Caltagirone è il modello da seguire in Sicilia”. Lo dice il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando i primi dati sulle elezioni amministrative a Caltagirone, che vedono il candidato sindaco del Pd, Fabio Roccuzzo sostenuto unitamente dai Dem e dai 5 Stelle, in vantaggio con un ampio margine rispetto al candidato del Centrodestra. “Aspettiamo l’ufficialità – ha detto Roccuzzo – ma il trend di distacco sul candidato di centrodestra si conferma. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per la mia città”.