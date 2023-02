Via all’apertura del cantiere 3 Sun Gigafactory la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa che sta per sorgere nella contrada Torre Allegra della zona industriale di Catania. E il Commissario Straordinario del Comune di Catania Piero Mattei esprime il proprio “sentimento di gratitudine al gruppo industriale Enel perché nei siciliani ha creduto ed oggi dimostra di continuare a credere”.

La 3Sun Gigafactory a Catania

La 3Sun Gigafactory è l’impianto industriale che si candida a essere in breve il maggior produttore europeo di panelli solari, diventerà una Gigafactory a partire dal prossimo luglio. Sarà strategico per rendere i Paesi Ue meno dipendenti dalle importazioni cinesi per costruire nuovi impianti fotovoltaici e produrre elettricità green, in ottica di decarbonizzazione e indipendenza energetica.Alla presentazione la mattina del 6 febbraio a Catania con il presidente di Enel, Michele Crisostomo e il ceo Francesco Starace c’erano anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e la capa della Direzione Energia della Commissione europea, Ditte Juul Jørgensen.

La più grande fabbrica di pannelli solari in Europa

“Quello di 3Sun – ha detto Piero Mattei – non è solo il più grande impianto di pannelli fotovoltaici d’Europa, è anche il più innovativo a livello mondiale. Quando venne inaugurata, nel luglio 2011, la 3Sun Giga Factory di Catania, in quella che viene chiamata Etna Valley, era già la più grande fabbrica per la produzione di pannelli solari d’Italia e una delle più grandi d’Europa”.

Tecnologie innovative

3Sun produrrà moduli fotovoltaici basati su una tecnologia a “eterogiunzione” di silicio (HeteroJunction Technology, HJT) che ha prestazioni migliori. Con l’ampliamento in corso da aprile la fabbrica passerà dalla attuale capacità produttiva di 200 MW l’anno a circa 3 GW l’anno. Successivamente sarà implementata una tecnologia innovativa denominata “Tandem” che consentirà di superare lo stato dell’arte delle celle fotovoltaiche in termini di efficienza, arrivando a oltre il 30% e migliorandol’affidabilità dei pannelli. “Il grazie – continua il commissario – va esteso alla Commissione europea, che ha firmato l’accordo di finanziamento agevolato a fondo perduto, nell’ambito del primo bando del Fondo europeo per l’innovazione per progetti su larga scala, che contribuirà allo sviluppo di TANGO, un modernissimo e tecnologicamente avanzato impianto per la produzione di moduli fotovoltaici innovativi, sostenibili e ad alte prestazioni presso la fabbrica 3Sun”.

Anche posti di lavoro

E sono aperte le selezioni per 550 assunzioni di diplomati che andranno a ricoprire posizioni tecnico-operative all’interno della fabbrica in diversi ambiti. Inoltre, nel 2022 sono stati assunti 50 laureati e sono già in corso le selezioni per ulteriori 100. Le nuove assunzioni andranno ad accrescere la squadra di 3Sun che già oggi conta oltre 200 persone, per arrivare a un totale di circa 900. “L’incremento della possibilità di occupare nuovi lavoratori ai diversi livelli è certamente un aspetto tutt’altro che secondario sotto molteplici, intuibili e attuali aspetti” ha detto ancora Mattei.