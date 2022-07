Si cercano esperti di marketing, qualità, sicurezza e sviluppatori software

Enel Green Power, l’azienda del Gruppo Enel che gestisce le attività di generazione di energia da fonti rinnovabili a livello internazionale, è alla ricerca di diverse figure da inserire nell’innovativa 3Sun Gigafactory di Catania, già ribattezzata “La Fabbrica del Sole”.

Il piano di assunzioni rientra nell’ambizioso progetto dell’azienda, che consentirà di creare in Sicilia il più grande stabilimento europeo per la produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni e portare avanti il processo di decarbonizzazione ed eccellenza tecnologica nel mondo delle rinnovabili.

Nel mese di aprile, Enel Green Power ha firmato con la Commissione europea un accordo di finanziamento agevolato a fondo perduto da 118 milioni di euro per sviluppo del progetto Tango presso la fabbrica 3Sun di Catania, che entrerà a pieno esercizio entro luglio 2024, dopo l’avvio con i primi 400 MW di capacità a settembre 2023.

Il progetto consentirà non solo di ridurre la dipendenza energetica dall’Asia, ma anche di creare mille nuovi posti di lavoro (diretti e indiretti), di investire nell’isola 600 milioni di euro e raggiungere una capacità di produzione di pannelli solari innovativi di 3 Gigawatt l’anno, 15 volte superiore a quella attuale.

Le posizioni aperte

L’azienda è al momento alla ricerca delle seguenti figure:

Lead Generation Specialist, esperto di marketing, che, a stretto contatto con il team di vendita, si occuperà di effettuare ricerche sui consumatori, mettere in campo azioni e strategie di Lead Marketing, tenere il CRM costantemente aggiornato, monitorare i KPI e individuare nuove opportunità di business. I candidati dovranno possedere una laurea in ambito Comunicazione o lauree affini, 2 o più anni di esperienza nella vendita B2B, saper gestire il tempo e lavorare per priorità, essere dotati di un approccio multitasking, avere un’eccellente conoscenza della lingua inglese, di Microsoft Office e buone capacità di scrittura e di vendita. Sarà considerato un plus aver maturato esperienza nell’utilizzo del crm Salesforce e della piattaforma Marketing Cloud. Invia la tua candidatura

Content Specialist, che in piena sinergia con il reparto Marketing e Vendite, si occuperà della creazione di contenuti coinvolgenti e di qualità a supporto del processo di marketing management e delle campagne di lead generation, sui vari canali (email, social media, infografiche, slides per webinar e pitch di vendita). La figura selezionata dovrà gestire il calendario editoriale, monitorare i KPI e valutare l’efficacia delle strategie adottate. Sarà richiesta una laurea in marketing o comunicazione, 2 o più anni di esperienza nella gestione dei contenuti in un’azienda o agenzia nel settore B2B, esperienza nella creazione di contenuti per webinar, email e social media, un’eccellente conoscenza della lingua inglese, esperienza in ambito digitale (linkedin). Saranno indispensabili organizzazione, gioco di squadra e creatività. Sarà considerato un plus aver maturato esperienza nell’utilizzo della piattaforma Marketing Cloud. Invia la tua candidatura

Software engineer/Tester Engineer, che stretto contatto con sviluppatori software, esperti network, service manager, responsabili delle funzioni di Produzione, Quality assurance, Ingegneria e Manutenzione, sarà il punto di riferimento per tutte le attività operative riguardanti la gestione e l’evoluzione dei sistemi e dei software che ricadono nella responsabilità del team. Il neoassunto parteciperà attivamente all’implementazione dei sistemi e software, eseguirà test in ambiente di collaudo, assicurerà il completamento di task specifici e adeguato supporto ai team di produzione, ingegneria e quality assurance. Per candidarsi sarà necessaria laurea in Ingegneria (Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni con comprovata esperienza lavorativa nel settore), un’esperienza di almeno 7 anni nell’ambito della progettazione e realizzazione di software, la conoscenza dei principali framework e linguaggi di programmazione, delle tecnologie database, dei protocolli di rete e una buona conoscenza della lingua inglese (livello professionale). Saranno indispensabili buone doti di problem solving, determinazione e orientamento al risultato e la capacità di saper lavorare in team e gestire il tempo e le scadenze in modo efficiente. Invia la tua candidatura

Product Quality Specialist, che si occuperà della supervisione della qualità di processo per la produzione dei moduli fotovoltaici e del processo di certificazione dei moduli fotovoltaici, dello sviluppo di un sistema di gestione della qualità, della gestione documentale, della formazione, supporto alla direzione aziendale, del monitoraggio dei KPI di prodotto, gestione del piano periodico di Auditing verso i fornitori. Sarà richiesta una laurea in Ingegneria elettronica, elettrica, gestionale, informatica, matematica, fisica o ulteriori lauree scientifiche con 3-7 anni di esperienza nella funzione qualità, comprovata esperienza della norma ISO 9001:2015 e dei principali standard IEC in ambito fotovoltaico, conoscenza di base dei moduli fotovoltaici, conoscenza dei principali strumenti di problem solving, esperienza nei processi di auditing. Il candidato dovrà saper lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale, avere forti capacità interpersonali e di leadership, buona conoscenza della lingua inglese e degli applicativi Microsoft Office. Invia la tua candidatura

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, che nell’Unità Health, Safety, Environment e Quality, nell’ambito EGPI/TL 3SUN, fornirà supporto al RSPP per assicurare una corretta gestione del servizio di prevenzione e protezione dei rischi professionali, l’aggiornamento del DVR e della documentazione necessaria prevista dal Testo unico sulla Sicurezza (Dlgs.81/2008 e s.m.i.). La figura scelta dovrà definire i programmi annuali di informazione, formazione e addestramento in ambito H&S, i piani di emergenza e le procedure a tutela della sicurezza dei lavoratori. Per candidarsi bisognerà possedere una laurea magistrale (preferibilmente in Ingegneria Ambientale), possedere una buona conoscenza delle normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di igiene industriale, nonché metodologie di analisi per la prevenzione e protezione dei rischi, una buona conoscenza di Microsoft Office, delle regole e procedure di Auditing, della lingua inglese scritta e parlata. L’esperienza in attività di ASPP in ambito industriale (almeno 3 anni) e corsi per RSPP/ASPP/ CSE/CSP/ Auditor ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001 e ISO 37001 sono considerati un plus. Invia la tua candidatura

Perché lavorare in Enel Green Power

I neoassunti saranno inseriti in azienda con un contratto a tempo indeterminato e avranno l’occasione di lavorare in un contesto innovativo, sfidante e multiculturale, con numerose opportunità di crescita professionali.

Lavorare per Enel Green Power significa entrare a far parte di un’azienda leader nel settore dell’energia green che ispira costantemente la sua attività ai principi di sostenibilità ambientale e innovazione (big data e tecnologie digitali per accrescere l’efficienza dei parchi eolici e solari, ma anche droni e robot a supporto della manutenzione delle dighe e degli impianti di generazione).

L’azienda promuove, infine, programmi si sviluppo e formazione continua, così come forme di lavoro flessibile riservando particolare attenzione al benessere e al work-life balance dei propri dipendenti.

Per maggiori dettagli consultare l’area “Carriere” di Enel Green Power.